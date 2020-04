En los barrios de la periferia, la cuarentena es por “raticos”

La carrera 68, el corazón del barrio Castilla, late con arritmia. Una fila de hombres y mujeres de todas las edades, escudados detrás de un tapabocas, hacen largas filas, pero solo nueve de los más de 53 locales comerciales que hay entre las calles 96 y 97 están abiertos. Es el primer día de abril y el día 12 de la cuarentena, y de no ser por tantas puertas cerradas, cualquiera diría que es un día como cualquier otro.

“¿Usted ha visto las películas de la gente que sobrevive al fin del mundo? ¿No? Pues aquí ya tiene una”, dice Óscar Noreña, un pensionado que celebra su cumpleaños número 64 haciendo una fila en las afueras del banco y “respirando un aire diferente a la casa”.

Pero no es que haya salido en plan turista. Desde hacía una semana estaba contando los días para que empezara abril y le llegara el dinero de la pensión. “En la casa estamos todos, el día entero y la comida se acaba más rápido. Ojalá los servicios (públicos) no suban mucho, porque no va a haber con qué pagar tanto. Es que el rancho es muy bueno, pero no cuando uno está pelao”, dice el hombre que ocupa el puesto 45 en una fila de 68 personas.

Es tanta la gente en la calle que no pasa mucho tiempo hasta que llegan una patrulla de la Policía y un grupo de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La gente se asusta y en voz baja discute la posibilidad de que los arresten por no cumplir la orden de aislamiento.

Ante el nerviosismo, un patrullero se para en la mitad de la acera y empieza a hablar. Su solapa dice que se llama Wilson Gómez. “Señores, les pedimos que mantengan la calma y guarden por lo menos un metro de espacio con el de adelante de la fila. No sabemos si el coronavirus se va a extender, y ya estamos en fase de mitigación. Terminen sus diligencias y se van a la casa, por favor”, les dice.

Todos asienten y siguen su espera en un silencio que solo es interrumpido por el sonido de algunas gotas de lluvia y la escoba de León Pérez, empleado de Emvarias que frena sus labores para contestar el celular. Cuando cuelga se ríe nervioso, no sabe si la noticia que le dieron es buena o mala:

“Me dijeron que me van a mandar a vacaciones. A muchos compañeros, sobre todo a los que trabajan en el Centro, los mandaron para la casa. Y uno entiende. Es que sí ha bajado mucho esto: yo diario llenaba 15 o 20 bolsas con basura, y ya con los negocios cerrados, apenas lleno dos”, le cuenta a Gabriel López, un empleado de la construcción que mira la ciudad desde su balcón -como casi todos los vecinos-.

Gabriel le dice que aproveche que aún le pagan y le cuenta que a él hace dos semanas se le terminó el trabajo y aún no le han consignado el salario. Tuvo que prestar plata con su papá, pero no sabe qué pasará si se extiende la cuarentena, porque la familia vive del arriendo de un local donde funciona una licorera y el arrendatario ya les dijo que no tenía para pagar porque el negocio no está dando plata.