Otra conmovedora y angustiosa publicación hizo este domingo Claudia Yepes Upegui, la madre del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, quien cumplió 176 días desaparecido y sin que se tenga una mínima noticia de su paradero.

“Hoy se cumplen casi seis meses de la desaparición de mi hijo y lamentablemente nadie tiene información”, son las palabras que dijo la madre, entre lágrimas, en un video que publicó en su cuenta de Twitter, plataforma desde la que ha comunicado la lucha que libra para terminar la zozobra que viven en la familia.

Yepes hizo referencia a que aunque hay un capturado por este hecho, no se ha avanzado en información que permita saber dónde está su hijo o si está vivo o muerto. Y luego hizo un triste llamado: “Casi seis meses esperando a que alguien diga qué pasó con él, dónde está. Si esté vivo que me lo devuelvan y si está muerto que me entreguen lo que quede de él, por favor, se los suplico, este dolor es muy grande”.