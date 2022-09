Hasta en la parroquia saben a qué precio se mueven las cosas en este sector de Belén. El responsable de su mantenimiento relata que aunque el templo no se ha visto afectado, han tenido que replantear las medidas de seguridad. “Toca estar a cuatro ojos. Pusimos cámaras porque se ve gente muy rara. Hay mucho vicio y ladrones, pero es mejor quedarse callado. La Policía no hace nada”, dice.

Algunos datos

Las cifras de toda la comuna retratan el parte de inseguridad: aunque los hurtos a comercios han bajado en comparación al año pasado (de 147 se ha pasado a 112), al igual que los de casas (de 127 a 120), otros delitos cotizan al alza. En lo que va del año, con corte al 29 de agosto, se han contabilizado 53 hurtos de carros (11 más), 254 de motos (86 más) y 1.195 a personas (86 más).

El seguimiento, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, habla de 11 homicidios y 255 capturas —han caído en la mitad en comparación con 2021—. “Esto está muy inseguro: la venta de drogas, el robo de celulares y, en estos días, el intento de secuestro de esas muchachas”, dice una vendedora ambulante.

Vale la pena reseñar los reportes por el intento de rapto de dos mujeres. Uno involucró a la empleada de una floristería que se dirigía al sistema de transporte público. Al parecer, fue agarrada por un hombre que pretendía subirla a la fuerza a un vehículo. La mujer alegó desconocer al atacante, luego de que un ciudadano interviniera para socorrerla.

El otro caso afectó a una enfermera. Cuando se dirigía a su trabajo fue interceptada por dos hombres cerca de la iglesia. Después de abordarla y preguntarle por un monto de dinero que supuestamente perdieron, ella trató de continuar con su recorrido. No fue posible: perdió el sentido y despertó en un centro médico. Había sido víctima de escopolamina.

“El hijo mío me envió unos mensajes por WhatsApp. Me dijo: no vaya por allá que hace unos días intentaron secuestrar a unas mujeres. ¿Pero cómo no voy a venir, si soy vecina de toda la vida? Lo visito temprano, con los niños, porque por la noche no tiene arrimadero”, dice una habitante.