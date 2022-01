Pero este no fue el común denominador en las más de 15 localidades donde se programaron fiestas tradicionales para este puente festivo. En San Rafael la alcaldía recordó que las Fiestas del Río se harán a mitad de año, en el puente de San Pedro y San Pablo. La alcaldía invitó a los ciudadanos a disfrutar este viernes, sábado y domingo la llegada de los Reyes Magos y actividades culturales: “en el puente de reyes solo se tendrá una actividad de encuentro familiar en el parque principal”, dijo el alcalde, Libardo Ciro. Por ser un sitio turístico, los habitantes piden no bajar la guardia con las aglomeraciones.

“Es una decisión tomada con la razón y no con el corazón, hay que decidir con base en la normatividad”, indicó y señaló que las fiestas se harán, pero queda como reto alcanzar el porcentaje de 60 % en la vacunación y disfrutar otros eventos culturales, artísticos y familiares que también tienen arraigo en su municipio.

En cuanto al riesgo por el coronavirus, aclaró que su pueblo aún no supera el 60 % de población vacunada, por lo cual los aforos en eventos públicos no pueden superar el 25 % por normativa nacional, lo que tampoco podría controlar y por esto aplazó las fiestas.

En la mañana de ayer, el mandatario se dirigió a los nechianos para expresarles que no le era fácil garantizar que en las corralejas se podrían aplicar los protocolos de protección a los animales y asistentes, como el uso de petos protectores para los equinos y de cintas adhesivas en las astas de los toros, por lo que prefería evitar verse inmerso en investigaciones por violar la normatividad vigente sobre el tema en Antioquia.

Control a corralejas

El ejemplo de Nechí, sin embargo, no fue seguido en Necoclí ni Arboletes, donde contra las advertencias, las corralejas siguen en la programación. En ambas localidades de Urabá estás se realizarán buscando que se cumplan los protocolos de protección animal.

“Acá se van a realizar, pero no habrá caballos, no se podrán usar garrochas para puyar al toro y se protegerán los cuernos con cintas”, contó Juan Reyes, periodista de la emisora local Coral Estéreo. A la alcaldesa le marcamos insistentemente pero no respondió para dar una explicación más a fondo sobre el tema.

En Necoclí se tomaron medidas para las corralejas: la directiva local dice que “se prohibe el uso de elementos que alteren, corten, mutilen, hieran, quemen, lastimen o den muerte a los animales”, como lo establece la Ordenanza 18. Además, para el ingreso se debe presentar el carnet de vacunación covid-19 y se prohibe el consumo de licor ante menores de edad”. Allí, las tradicionales Fiestas del Coco no se cancelaron porque la localidad busca resarcirse de las afectaciones dejadas por el paso de migrantes hacia Panamá en todo el 2021.

Sin embargo, muchos habitantes dudan de la efectividad de las medidas. Claudia Correa expresa que son absurdas y que no se cumplirán: “es mejor no hacer ninguna clase de fiesta porque esas medidas son para burlas”. Edu Espinosa sugirió suspender los festejos porque el virus está en apogeo. Allí hay programados eventos musicales que vaticinan grandes aforos, con artistas como Silvestre Dangond y Hebert Vargas.

En Marinilla las Fiestas de la Vaca siguen su programación. El alcalde, Gildardo Hurtado, les pidió a los ciudadanos conservar medidas de autoprotección. Habrá un equipo de bioseguridad exigiendo carnet de vacunación con mínimo dos dosis.

Otra municipalidad con fiestas es Santa Fe de Antioquia, que realiza desde este viernes hasta el lunes 10 las del Río Tonusco, con mutiplicidad de eventos musicales, lúdicos y culturales. Allí en el momento se cuentan 48 casos de covid activos y una ocupación del camas UCI del 86.44 %, pero el porcentaje de vacunación al 3 de enero estaba en 62,40, lo que lo clasifica en el ciclo 3 para el desarrollo de actividades económicas y sociales. Un comité covid presidido por el alcalde, Felipe Pardo, decidió continuar con las fiestas.

Dado que es un municipio altamente turístico, se prevé gran afluencia de personas en los festejos. Por esto quisimos lograr una respuesta del alcalde sobre cómo será el control de las normas de bioseguridad para prevenir contagios, pero no hubo respuesta.

La ciudadana Nayive Molina sí expresó su punto de vista: “los santafereños como los visitantes las disfrutamos, ¿pero nos percatamos del daño que causan, aún más cuando seguimos presenciando esta emergencia sanitaria que venimos padeciendo desde 2020?”, se preguntó.