Circuito Berlín , que incluye los barrios San Isidro (Medellín), La Rosa, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas (entre la calle 87 hasta calle 89, entre carrera 46A y carrera 50A; entre la calle 89 hasta calle 98, entre carrera 45A y carrera 50; y entre calle 97A hasta calle 99, entre carrera 49 y carrera 50A), la suspensión empezará a las 3 p.m. del martes 6 de septiembre y se extenderá hasta las 4 a.m. del miércoles 7 de septiembre.

Circuito Nutibara, que incluye al barrio Florida Nueva (de calle 47D hasta calle 47D entre carrera 68A y carrera 77), la suspensión empezará este martes 6 de septiembre desde las 8 p.m. y se extenderá hasta las 4 a.m. del miércoles 7 de septiembre.

Circuito El Dorado, en Envigado, que incluye a los clientes del barrio Alcalá (de la calle 38B Sur hasta calle 39 entre carrera 45C y carrera 48), el corte iniciará este miércoles 7 de septiembre a la 1 p.m. y se extenderá hasta las 7 p.m. de ese mismo día.

Circuito Versalles, en Medellín, que incluye a clientes de los barrios Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín) y Oriente (Santa Elena), El Pomar, La Cruz (Santa Elena) y el Batallón Girardot, el corte empezará este miércoles 7 de septiembre a las 4 p.m. y se extenderá hasta el jueves 8 de septiembre a las 4 a.m.