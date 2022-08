Aquel día, por correo electrónico, llegó una solicitud de desalojo de su sede, redactada por la Secretaría de Participación Ciudadana. La razón, un contrato de comodato firmado el 23 de agosto de 2017 que les permitía estar asentados en ese terreno (legalmente del distrito), pero que venció el pasado 23 de julio y no ha sido renovado.

En el caso de Ana Teresa, quien también fungió como directora entre 2014 y 2018, el lugar fue un oasis al que llegó en 1997, como una mujer vulnerable, con su bachillerato incompleto y víctima de violencia intrafamiliar, y del que salió como una licenciada en educación, con un emprendimiento propio.

“Yo estuve a punto de dejar la universidad, pero los líderes de acá siempre me apoyaron y me hicieron sentir que yo era capaz. Todo eso me ayudó a ir saliendo adelante”, cuenta Ocampo, resaltando que historias como la suya son comunes en la mayoría de voluntarios.

Publicidad

Y es que además de ser un importante punto de encuentro para los habitantes de la zona, la corporación se convirtió en un bastión para combatir la pobreza, la violencia, la drogadicción, las barreras para acceder a la educación, entre otros.

Tal como reseña la misma corporación, dentro de las líneas que a lo largo de los años han consolidado están las de impulsar la formación de los jóvenes, cultivar su interés por involucrarse en lo público, dar alternativas a los niños para que aprovechen su tiempo libre y salgan del círculo de la violencia, fortalecer a las organizaciones sociales del territorio, entre otros.