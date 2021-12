Contralor desmiente a Quintero sobre materiales en Hidroituango

Tras el acuerdo en el que Mapfre se comprometió a cancelar 983 millones de dólares, pago que, en síntesis, salvó la continuidad del proyecto Hidroituango, el contralor Carlos Felipe Córdoba habló en Blu Radio este lunes y recalcó que el próximo 31 de enero quedará hecho el pago y, con este, cesará la inhabilidad sobre los contratistas de la obra y así podrán finalizarla para que entre en funcionamiento a mediados de 2022.

En medio de lo que dijo el contralor resaltó una respuesta en la que contradice un señalamiento del alcalde Daniel Quintero por el que, de hecho, aún no responde públicamente a los requerimientos que le han solicitado.

Ante la pregunta de si la Contraloría halló algo relacionado con el supuesto cambio de materiales para emplear unos de mala calidad en la obra, tal como lo ha repetido Quintero en varias oportunidades, el contralor lo negó tajantemente.

“No tenemos certeza de lo que ha dicho el alcalde sobre eso. Los estudios de causa raíz no hablan sobre ese tema o no tenemos esa certeza (...) Tendría él (Quintero) que decir por qué lo establece. Nosotros en lo que nos hemos basado es en los estudios de la Universidad Nacional, los estudios de causa raíz, y de las otras universidades y empresas, en los que los autores sí hablan de tomas de malas decisiones y de otros errores constructivos que se generaron, pero no tenemos ese conocimiento de lo que el alcalde de Medellín ha hablado”, respondió el contralor.