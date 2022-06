El documento de 20 páginas —y fechado el 9 de julio de 2018— fue elaborado por el Centro de Acústica Aplicada Colombia para el Consorcio Tulio Ospina. En su resumen, el documento señaló que “la consideración de soluciones de apantallamiento (instalación de pantallas para reducir el ruido producido por las actividades en ese espacio) no resulta eficaz de cara a la protección de los edificios residenciales (...) Las soluciones principales se deben orientar (...) a valorar la posibilidad de mejorar el aislamiento de las fachadas de las estancias sensibles en los edificios principalmente expuestos al ruido”.

Un informe contratado en 2018 para determinar los impactos que en materia de ruido generaría el Central Park a sus vecinos, concluyó que las viviendas aledañas deberían contar con un aislamiento acústico. Sin embargo, la recomendación no solo se ignoró hasta hoy, sino que el informe habría sido “escondido” por la gobernación de Luis Pérez, según reveló la Veeduría Ciudadana al Central Park.

Por esto, se requería que el constructor del proyecto instalara unas ventanas de alto aislamiento acústico que atenúen los niveles en las casas o apartamentos vecinos, que hoy tienen un costo que puede oscilar entre $2 millones a $5 millones cada una. Pero esto no sucedió, ¿por qué?

El Centro de Acústica Aplicada planteó la instalación estratégica de tres pantallas acústicas para proteger los edificios más próximos. No obstante, según el mismo informe, con estos elementos solo se lograba reducir el ruido entre 0 y dos decibeles, por lo que no era recomendable invertir dinero en ello.

“ O se les olvidó, o lo omitieron, pero tengo evidencia de que el documento fue remitido al gerente y cuando se les pidió esta información, no la hicieron llegar” , afirmó Rodríguez en ese entonces.

Lo dicho por el veedor ya lo había anticipado el entonces contralor de Bello, Julio César Rodríguez, quien aseguró el 6 de noviembre de 2019, que las entidades encargadas del Central Park no revelaron cuál sería el real impacto del ruido en los vecinos pese a que el consorcio Tulio Ospina le hizo llegar el estudio al gerente de Indeportes de esa época que confirmaba que había que poner ventanas especiales.

Carlos Contreras, vocero de la Veeduría Ciudadana al Central Park, dijo que el hecho de que hasta hoy las recomendaciones del informe del Centro de Acústica Aplicada no se tuvieran en cuenta, se explica —según indicó— en que este habría sido engavetado por la administración de Luis Pérez pues aplicarlo se traduciría en sobrecostos y demoras teniendo en cuenta que, mínimo por cada apartamento habría que cambiar cinco ventanas.

¿Actual gobernación sabía?

De otro lado, el vocero señaló que, si bien dicho informe no se le entregó a la administración de Aníbal Gaviria en su empalme con la de Pérez, este sí le fue entregado por la veeduría a la actual Gobernación. Por ende, para él, esta es sabedora de las consecuencias que traería su no aplicación. No obstante, dijo, en la obra se siguió desoyendo lo dicho por el Centro de Acústica.

Prueba de ello es que el 30 de agosto de 2021, el secretario de Infraestructura Juan Pablo López le expuso a la Asamblea de Antioquia que “el estudio acústico contempló las actividades del proyecto para la simulación de la generación de ruido”, dando a entender que conocía el informe.

Además, en la misma sesión la Contraloría de Bello allegó a la empresa Viva el informe de Auditoría 08 de 2019 que señalaba en su parte ambiental que: “no se observan que se incluyan las variables (del impacto y mitigación del ruido) que surgen y cambian con la puesta en funcionamiento del parque”. Aún así, casi un año después, el asunto del ruido sigue sin resolverse.

Este diario intentó comunicarse con las entidades encargadas de la construcción del Central Park para conocer su postura, pero no hubo respuesta.