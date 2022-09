En resumen la acción argumentaba que, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no certificaba los estados contables, dicho procedimiento no era razón suficiente para que se dejara en suspenso un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución.

En un auténtico choque de trenes, el Consejo consideró que el Tribunal de Antioquia no tenía la competencia para pronunciarse sobre el tema y ordenó devolver a un juzgado de Medellín el expediente , cuyo futuro vuelve a estar en veremos.

Pese a que en un principio el caso parecía aclarado, el panorama volvió a enredarse cuando el 17 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia apareció en escena y consideró que ese primer juzgado no tenía la potestad de decidir sobre ese recurso.

“(...) el mandato de notificar al gobernador o presidente de la República, la certificación de que hace referencia el artículo 15 de la Ley 1757 de 2015, para continuar con el trámite de la revocatoria del mandato no es claro y preciso ”, consideró ese juzgado en su primera decisión.

Aunque en ese fallo la Registraduría aparecía con un plazo de ocho días para notificar al presidente, el ente decidió impugnar la decisión, basando su defensa en dos argumentos principales. Mientras por un lado argumentó que habría una “reglamentación especial” que le daba la competencia exclusiva al Consejo Nacional Electoral (CNE) para certificar las cuentas, por otro sostuvo que esa reglamentación no podía pasarse por alto.

“(...) no se comparte la premisa de la sentencia, según la cual el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para convalidar si hubo o no violación a los llamados topes electorales”, planteó entonces la Rregistraduría.

Más allá de esos argumentos, tras recibir esa impugnación, el Consejo de Estado decidió centrar su análisis en los argumentos con los que el Tribunal Administrativo de Antioquia había decidido tomar el caso y fue allí que decidió dejar sin piso el fallo emitido por este ente el pasado 18 de julio.

A juicio del Consejo, si bien la Registraduría era una entidad de carácter nacional, el Tribunal de Antioquia se había equivocado al quitarle la competencia del caso al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín.