Según las consideraciones de la Sala, el Municipio de Medellín omitió, además de sus funciones de vigilancia y control de la actividad constructiva, el deber de protección de la ciudadanía, pues por el informe generado a raíz de una visita en abril de 2010, tuvo la oportunidad de conocer los errores en los planos y la deficiente construcción del edificio Space. “Sin embargo, ninguna actividad desplegó a fin de obtener dicho conocimiento y tomar las medidas necesarias para evitar el desastre. Se concluye entonces, el Municipio de Medellín tuvo la posibilidad y debió conocer los errores en los diseños y en la construcción, que llevaron al desastre del edificio”, añade el Tribunal.

Publicidad

También fueron condenados Axa Colpatria, la Previsora Compañía de Seguros, Mapfre y Allianz a pagar lo que les corresponda por sus pólizas.

“Si el Municipio se hubiera dado cuenta de que la constructora no cumplía, o hubiera ejercido supervisión, o no hubiera entregado las licencias, el edificio no se hubiera caído. Por ahora es una gran victoria, un precedente para el resto de edificios enfermos. Hasta que no se venda el lote no podemos cerrar este capítulo del todo”, le dijo a EL COLOMBIANO Carlos Eduardo Ruiz García, afectado y representante de las víctimas de la constructora CDO.