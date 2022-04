Ni el presidente del Concejo de Medellín se salva de los ladrones de la ciudad. El pasado fin de semana el concejal Lucas Cañas fue víctima de un caso de hurto en el sector de El Poblado, suroriente de Medellín.

Según le narró Cañas a EL COLOMBIANO, el incidente ocurrió a la medianoche del sábado 2 de abril en la calle 10 con carrera 41, cerca al Parque Lleras. A Cañas le despojaron de unas cadenas de oro así como de su reloj.

“Me bajé de mi vehículo particular para comprar una comida rápida y cuando me iba a volver a montar al carro me abordó un sujeto. Este me agredió verbalmente y me pidió que le entregara mis objetos personales. Yo traté de disuadirlo, pero él se puso más nervioso y más violento. Ahí es cuando me arrebató las cadenas del cuello”, explicó Cañas.

Pero el asunto no paró ahí pues según dijo el cabildante el ladrón luego le exigió que le entregara el reloj.