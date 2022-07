La iniciativa ha tenido una gran acogida en redes sociales, con una interacción que ya supera más de 10.000 me gustas, 5.000 compartidos y cerca de 1.000 comentarios con el #SosPorLosHeroes.

Además de este ejercicio, se proyecta que cerca de La Alpujarra, en el centro de Medellín, tendrá lugar un plantón simbólico hacia las 5:00 de la tarde de este jueves para rechazar los asesinatos en contra de miembros de la Fuerza Pública.

Publicidad

El ataque más reciente fue el de la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, quien sobrevivió a un ataque en Yarumal la semana pasada, pero luego murió en las instalaciones del Pablo Tobón Uribe. En ese episodio, también murió el subintendente Sergio Yepes. Con ellos, son 20 los policías asesinados en el departamento en lo que va del año.