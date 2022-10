Pero si el comprador de lotería se quedó detenido en el tiempo, a los loteros les pasó igual. Hace unos años Fedelco lanzó una estrategia para conquistar universitarios que renovaran el oficio del lotero en el país, pero no prosperó.

El hombre no se da por enterado. Cuando termina de revisar los números sin éxito renueva su suerte con otras tres fracciones de la Cruz Roja, Boyacá y la Medellín. “Y nos vemos mañana pa´cobrar”, le dice mientras se despide del lotero.

La Medellín sigue fuerte

Publicidad

De 25 loterías que llegaron a existir en Colombia apenas sobreviven 15. Con un sector de las apuestas y el azar cada vez más saturado, el gremio le apuesta a conquistar nuevas generaciones y para lograrlo, según ha planteado Rocío Acosta Jiménez, presidenta de Fedelco, deben llegar a las plataformas digitales. Y lo han hecho: Desde 2020 las ventas de billetes de lotería por internet, que antes no pasaban del 5% de las ventas totales, se dispararon y hoy el 15 %.

Pero según Claudia Wilches, gerente de la Lotería de Medellín, la verdadera llave del futuro del negocio sigue siendo la fidelización y la confianza, en medio de la atosigante oferta de apuestas que tienen los colombianos y particularmente la población joven.

La lotería paisa, que cumplió 91 años, ha sabido jugársela. En 2021, entregó $52.395 millones a los apostadores. Esto quiere decir, según cálculos de Coljuegos y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, que quien compró el año pasado la lotería antioqueña tuvo 19,53% de posibilidad de ganarse algún premio. Ninguna otra lotería ofrece tal garantía.

Publicidad

Y eso lo ha logrado con un plan de premios robusto. Precisamente hace una semana anunciaron el premio del Sorteo Extraordinario decembrino con un gordo de $20.000 millones, un plan de premios de $52.000 millones, además de raspa y gana para dos camionetas, televisores de 60 pulgadas y bonos.

Según Wilches este año la Medellín ha entregado cerca de $60.000 millones a la salud y proyectan que con la venta del Extra aumenten un 5% más para las transferencias, esto sería $3.000 millones más para la salud.

En lo que va del cuatrenio van $230.000 millones transferidos al sector salud del departamento, es decir, para financiar a los pacientes del régimen subsidiado que acceden al plan de servicios de Savia Salud.

Más del 90% de esa plata que se mueve en Antioquia, no solo para la salud, sino para el deporte y obras sociales, son fruto de las horas de trabajo bajo el sol y el agua del menguado pero tenaz ejército de loteros.

A Antonio, que asegura que desde que empezó a vender lotería ha escuchado sobre estrategias y planes que no pelechan para conquistar a los menores de 30 años, no le parece preocuparle mucho lo de la renovación de la clientela. Tampoco le inquieta mucho que la venta de billetes por internet siga al alza.

Explica, con la soltura de quien maneja un tema al dedillo, que detrás de la compra de lotería hay una especie de tradición, de rito, que no tiene ninguna otra forma de azar con las que compiten las loterías y por ello todavía hay una fracción importante de población para la cual esta es una actividad imprescindible.

“El negocio de la lotería tiene algo que otros negocios sueñan: una clientela fiel y un gremio comprometido. Yo, por ejemplo, aunque a veces me siento agotado no estoy dispuesto a jubilarme del oficio hasta no darle por tercera vez la suerte a alguien con el premio mayor”.