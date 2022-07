Las tutelas y los graves señalamientos de Quintero por supuestos fraudes y falsificaciones no impidieron que las firmas necesarias fueran certificadas. No obstante, el proceso se quedó estancado en la certificación de los estados contables porque el CNE consideró que no se debía dar el aval, justamente uno de los puntos que trata el último fallo del Tribunal, al considerar que dicha certificación no es competencia del CNE, lo que la Registraduría contradice en su apelación.

Pero más peligroso, dijo Rodríguez, es que el CNE también indicó que se formularían cargos a algunos promotores de la revocatoria por presuntas irregularidades en el cumplimiento de los topes financieros. “El CNE se volvió ahora un tribunal de acusación, levantándonos cargos y culpándonos de unos supuesto delitos que tampoco aparecen en el Código Penal”, señaló el líder del proceso.

Esto sin contar los sistemáticos ataques de Quintero en redes sociales y en otros escenarios, bajo una narrativa dirigida a desacreditar y hasta a encasillar a todo ciudadano que quiera revocarlo como parte de un entramado de corrupción atribuido al uribismo y al GEA, enemigo que perfiló casi desde el comienzo de su periodo. Llegó, inclusive, a decir, sin mostrar prueba alguna, que los dineros para financiar la campaña de revocatoria eran de narcos y de delincuentes.

En todo caso, la forma como el alcalde asumió el descontento de parte de la ciudad con su mandato lo ha hecho ver como temeroso del proceso constitucional y democrático, lejos de la imagen que quiso mostrar cuando decía que no tenía miedo de que el proceso llegara a las urnas o que renunciaría si ganaba el sí para tumbarlo, aunque no se lograra el umbral requerido.

Ahora, en manos del Consejo de Estado quedó decidir el futuro de este mecanismo que, como afirmó el abogado Nelson Hurtado, quien presentó la acción de cumplimiento fallada esta semana por el Tribunal e impugnada por la Registraduría, garantiza que el pueblo ejerza un eficaz control político a las autoridades elegidas popularmente.