8:12 a.m.: arrancaron las actividades de la evacuación preventiva de 5.220 personas que habitan los sectores ribereños de Briceño e Ituango y los corregimientos de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, y El Doce del municipio de Tarazá. Los ejercicios de evacuación preventiva se extenderán hasta las primeras horas de la tarde de este miércoles.

9:00 a.m.: EPM inició la prueba final en la unidad No. 1 de Hidroituango, denominada sincronización y rechazo de carga con potencia máxima posible y sobre las 11:30 a.m., esta misma prueba se estará haciendo en la Unidad No. 2, paralelo al ejercicio de evacuación preventiva ordenado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

EPM estima que sobre el mediodía de este miércoles, se tendrá la evaluación definitiva de las pruebas realizadas a las dos unidades y de manera simultánea las personas que realizaron la evacuación preventiva podrán regresar a sus hogares.