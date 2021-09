El temor de las directivas es que el plazo no se cumpla. Entonces, se verían obligados a continuar en la Madre Laura, en donde pagan un arriendo costoso. Alzate, sin embargo, es optimista: “Lo único seguro es que el colegio no se acabará”.

Pese a la nueva sede, la coordinadora dice que viven en medio de la incertidumbre: “La constructora no ha entendido la dimensión de lo que es un colegio. Ellos dicen que van a arreglar la sede y nos la entregan en tres meses, pero eso no es así de sencillo. Nosotros tenemos que certificar ante la Secretaría de Educación que estamos en un sitio seguro para los niños y eso no lo vamos a lograr en tres meses”.

Respuestas cruzadas

La casona que ocupa el colegio es arrendada. Es decir, el colegio no tiene potestad sobre ella. Álvaro Ramírez es el representante del propietario. “Es una estructura muy vieja, de más de 90 años. No sabemos si se salvará o si se vendrá al suelo. Si pasa lo primero, se seguirá arrendando al colegio”, dice Ramírez.

La coordinadora agrega que el arriendo en la Madre Laura es $2 millones más costoso de lo que pagaban: “Nos hemos gastado $50 millones en arriendo y trasteos de cosas. El daño hecho no se ha compensado”.

Publicidad

Jhon Jaime Buriticá, ingeniero a cargo de la obra contigua al colegio, explica que, pese a seguir todas las indicaciones del estudio de suelos, el terreno sufrió un “asentamiento fuerte”. Es decir, el terreno cedió, lo que provocó las enormes grietas en las paredes de la casa.

Fraguar S.A.S es el nombre de la constructora. “Hemos asumido todas las responsabilidades de lo que le sucedió a la casa. Asumimos el gasto de traslado hacia la nueva sede y el canon de arrendamiento”, dice Buriticá. Y agrega que harán las obras de repotenciación de la casa en tres meses. Desde el colegio, no obstante, se quejan de que Fraguar no se responsabilizó de ningún costo del traslado y que les envió un acuerdo para asumir $10 millones mensuales por el arriendo. “No aceptamos el acuerdo porque no es justo. Con eso no podemos pagar por estar en la sede”, alega Alzate.

Mientras la discusión entre el colegio y la constructora sigue, y los estudiantes reciben clases en el convento, el futuro de la casa está en el limbo