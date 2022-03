Tras varios rumores que por la algarabía y el ruido de esa concentración no se habían aclarado, este sábado se conocieron más detalles de una disputa entre la candidata a la Cámara por Antioquia, Susana Gómez Castaño ( también conocida por su nombre artístico Susana Boreal) y el candidato al Senado y principal ficha del quinterismo en esa coalición, Alex Flórez Hernández.

“Frente a lo que pasó anoche, creo que el video habla por sí solo. Ayer me planté y me mantuve, pero algo que no se logra ver del acto machista de Alex Flórez en tarima fue la decisión de varias candidatas y candidatos de expresar su malestar y bajarse”, escribió Gómez en su cuenta de Twitter.

Aunque hasta las 8 p.m. del pasado viernes Flórez se refirió a lo ocurrido como “chismes de corrillo” y negó que le hubiera pedido a Gómez bajarse de la tarima, una hora y media después de la publicación de Gómez se echó para atrás y publicó una imagen con una disculpa pública.

“(...) le solicité a la candidata Susana Boreal que por favor no me desplazara de la tarima. A Susana la respeto. Las formas no fueron las mejores y por esta razón le pido excusas”, escribió el hasta diciembre pasado concejal del Movimiento Independientes en Medellín.