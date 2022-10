El pasado 7 de febrero, el alcalde Daniel Quintero inauguró por segunda vez –con un discurso en el que recitó canciones de Los Prisioneros y en el que recordó nostálgico su primer día de colegio– la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje, C4TA.

La ciudadela educativa más moderna, bella, costosa y vacía que se haya visto en la Comuna 13 significó, en palabras de Quintero, “el nacimiento del sueño del Valle del Software”. Ese día, según la Alcaldía, más 2.200 estudiantes empezaron clases y a lo largo del año serían 8.000 los beneficiados con un espacio que ya desearía cualquier universidad privada. Pero siete meses después, la mole gris donde se han invertido más de 160.000 millones de pesos parece un desierto.

C4TA –construida sobre las ruinas de lo que durante casi un siglo fue la cárcel de mujeres el Buen Pastor– es un campus de 60 mil metros cuadrados con 13 bloques amplísimos, aulas multipropósito equipadas con computadores, televisores y pupitres ergonómicos, laboratorios especializados, terrazas, tres canchas de fútbol sintéticas, una pista de trote y canchas de voleibol y baloncesto. No hay ventas informales de mecato o postres, no hay peleas en las canchas de fútbol, no hay estudiantes leyendo, ni vapeando, ni fumando marihuana; tampoco jugando cartas o videojuegos, ni planeando un paro o una marcha. En C4TA no hay nadie, pero en las afueras sí.

Estudiantes y vecinos dicen que los piques de las motos en las calles aledañas empiezan a las cuatro de la tarde y que ante la ausencia de goles y cestas, el microtráfico se ha tomado las afueras de las canchas, canchas que nadie que no estudie en la ciudadela puede usar porque no son administradas por el Inder.

Publicidad

El plan era que este año se formaran en la Ciudadela jóvenes de 15 comunas en habilidades para la Cuarta Revolución Industrial, como lenguaje de programación, marketing digital, desarrollo de software y ciberseguridad. Pero ese plan no es más que un sueño, por ahora. Un dato muestra lo poco tecnológica que es la ciudadela: hasta la semana pasada, cuando EL COLOMBIANO visitó la sede, solo la recepcionista y un par de afortunados funcionarios tenían la clave del WiFi.

Además, hay un laboratorio de cine dotado de equipos profesionales con tecnología de punta sin estrenar porque no tiene acceso a internet, y una sala de 24 computadores MAC de última generación sin encender porque desde hace un año se robaron los teclados y los mouses que estaban guardados en un convento cercano. En contraste, hoy La Ciudadela para la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje parece el espacio más vigilado de Medellín: debe haber una decena de celadores por cada centena de estudiantes.

En C4TA también hay un laboratorio financiero en el que se dan clases de habilidades comunicativas porque nadie presupuestó que había que comprar una licencia de software que –según dice el director de Sapiencia, Carlos Chaparro– cuesta 8 mil millones de pesos al año. La Cámara de Gesell, un sofisticado laboratorio dotado con cámaras y micrófonos que sirven para hacer experimentos conductuales, está en desuso porque funciona como bodega para guardar los computadores que la Alcaldía les regala a los adolescentes de los colegios públicos de la ciudad. Quizá eso explique la cantidad de vigilantes.

Publicidad

Del laboratorio de drones y aquadrones (drones acuáticos) sí hay registro de uso: hace poco más de un mes capacitaron a un grupo de jóvenes para diseñar, programar y pilotear estos equipos, en un curso ofrecido por Sapiencia en alianza con la universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos y Platypus, una empresa gringa que, según la poca información disponible en su sitio web, se dedica al diseño y a la operación de robots acuáticos. Además de esto, de Platypus solo se encuentra su cuenta de Twitter creada en 2012, donde tiene 102 seguidores, y su cuenta de LinkedIn donde dice que tiene de 2 a 10 empleados.