A una habitante de Alejandría a la que se le metió la idea de construir un espacio turístico en la calurosa vereda san Antonio de esa localidad al que bautizaría Salsipuedes. Sin embargo, con el daño que tiene cerrado el puente del balneario Nudillales –que conecta a otros sectores del municipio– está pensando en cambiar el nombre de su proyecto a “Entrásipuedes”.

“Antes pagaba $600.000 por un viaje de adobes desde Medellín hasta mi predio. Ahora, me toca pagar de Medellín hasta la cabecera del puente los mismos $600.000; pero a eso súmele otros $900.000 porque con el puente dañado me toca pagar quien baje los materiales del camión y me los suba a lomo de mula en pleno 2022. Es decir, estoy pagando casi el triple”, explicó la vecina, quien prefirió reservar su nombre.