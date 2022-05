Desde el 21 de abril, tras el daño de un tramo de 200 metros de la carretera, que obligó al cierre total de la vía que conecta el sur y el norte del país por 15 días, se generó un traumatismo no solo vial sino económico y social que afectó a 11 veredas de Santa Bárbara y cerca de 6.000 de sus habitantes, según Andrés López, presidente del Concejo.

¿Sin solución a la vista?

Otro asunto que resaltan García y López es que, salvo por las gestiones de la Personería, los afectados no han recibido un apoyo psicosocial que les permita afrontar su situación.

García indicó que la comunidad vive en zozobra económica, pues no se sabe en qué momento la Concesión volverá a cerrar el tramo dejándolos aislados, en la incertidumbre.

Los vecinos de La Quiebra indicaron que el mutismo entre los encargados de la obra es lo habitual. Aún así, han escuchado rumores que apuntan a que la zona se intervendría hasta con puentes militares. “Hasta ahora no sabemos nada en concreto, ni cuanto tiempo va a tomar”, le dijo un vecino a EL COLOMBIANO.

El concejal Edidier García señaló que luego de 20 días, la comunidad no tiene claro el motivo que llevó a la clausura de la vía, así como cuál será la solución definitiva que les devuelva la normalidad.

“Sí hay acompañamiento”

La Concesión Vial La Pintada respondió a la comunidad por medio de este diario a través de un comunicado. Indicó que desde el principio informó que el cierre se dio por las afectaciones de la fuerte ola invernal que azota al Suroeste.

Según explicó el cierre se decidió el 21 de abril, una vez se identificó el riesgo que representaba mantener la vía abierta en dichas condiciones para los vehículos y los habitantes. De igual forma dijo que instaló un punto de atención a la comunidad en La Quiebra para entregar toda la información disponible.

Contrario a lo dicho por López y García, la concesión indicó que ha estado en permanente conversación con autoridades y entidades del territorio en la búsqueda de soluciones y acciones conjuntas.

“Cada 40 minutos se hacen mediciones topográficas de monitoreo para detectar posibles movimientos y cada tres horas mediciones más complejas de acuerdo con el comportamiento del terreno. En caso de alerta, se procederá con el cierre, teniendo como prioridad el cuidado de las personas”, dijo la concesión.

Indicó que desde el día 1 de la emergencia se levantó un censo de personas afectadas o en situación de riesgo, en conjunto con la Alcaldía. Por ahora, las respuestas dadas por la concesión no dejaron contentos a varios habitantes y por eso el Concejo dedicó una comisión accidental para hacer seguimiento al tema.

“Yo no me quiero imaginar que el día de mañana abran la vía Caldas – Amagá – Bolombolo – La Pintada y nosotros quedemos en el cajón del olvido. Si no buscamos la solución rápida para este sector, el día que abran esa vía, nosotros desapareceremos”, dijo Nilson