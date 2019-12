Atención a estas fechas si planea tramitar pasaporte en Antioquia

Si usted planea tramitar su pasaporte en Antioquia durante este mes, tenga en cuenta que la Gobernación de Antioquia, debido a la temporada decembrina, anunció cierres en la oficina que expide estos documentos y que está ubicada en La Alpujarra.

Así las cosas, esta dirección tendrá sus puertas cerradas los días 14, 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Por este motivo, las autoridades pidieron a la ciudadanía programar este trámite con antelación o en días posteriores.

Publicidad

No obstante, no todas estas fechas corresponden a cierres por las festividades. Este sábado 14, por ejemplo, no habrá atención por el mantenimiento que se hará de la plataforma para consultar información, expedir y entregar el pasaporte.

La Navidad sí es el motivo del cierre los días 23 y 24, para que los servidores de la oficina puedan estar con sus familias. Esta decisión se toma para dar cumplimiento a la Ley 1857 de 2017, que implementa una jornada familiar semestral obligatoria.

Por otro lado, debido al cierre fiscal de los bancos Sudameris y Banco de Bogotá, que son los que recaudan el costo de los pasaportes, los días 30 y 31 tampoco se prestará servicio en la oficina.

Entre esas fechas y después del 1 de enero, que es festivo, la Gobernación anunció que la dirección donde se tramita el documento prestará servicio en su horario habitual: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., entre semana, y sábados de 8.00 a.m. a 1:00 p.m.

Publicidad

Para mayor información los ciudadanos pueden visitar la página web www.antioquia.gov.co, en el link “Pasaportes”, o comunicarse a las líneas de atención: 01 8000 419000, el fijo 409 9000 (Medellín), la cuenta de Whatsapp 3003050295 o desde el celular marcando #774.