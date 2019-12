Luis Pérez inaugura el 10 % de las ciclorrutas prometidas en Occidente

No alcanzó el tiempo ni hubo voluntad, según el gobernador Luis Pérez, para entregar los 500 kilómetros de ciclorrutas que prometió. A principios de este último mes de su mandato, estimó que apenas si alcanzaría los 250. Esta semana, en visita a Santa Fe de Antioquia, inauguró cerca de cuatro kilómetros en la localidad, que suman solo el 10 % del circuito contemplado en el Occidente antioqueño.

En noviembre del año pasado, de acuerdo a la información entregada por Indeportes Antioquia a EL COLOMBIANO, para esta región se proyectaban 43 kilómetros. No obstante, a día de hoy en la visita el mandatario solo habló de una segunda etapa para llegar a 10 kilómetros, aunque también se refirió a los diseños para conectar Santa Fe de Antioquia con San Jerónimo y Sopetrán.

A la par de la inauguración del 10 % de lo prometido inicialmente, el gobernador presentó tres esculturas que fueron ubicadas a un costado del carril exclusivo para bicicletas, en diferentes puntos, para lo cual a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se invirtieron $225 millones.

Las obras entregadas son: Entre ruedas y amigos, de la artista Olga Inés Arango; Mosquito, del escultor Cristóbal Gaviria Mejía; y Serpiente, elaborada por Miguel Ángel Betancur Tamayo.

Sobre los cuatro kilómetros de carril exclusivo para bicicletas y las esculturas que acompañan el trayecto que ya fue entregado, Pérez expresó que Santa Fe de Antioquia es “la ciudad con más oxígeno de Colombia (...) A estas ciclorrutas les estamos haciendo obras de arte, espacios de descanso, para que la gente admire el arte”.

El alcalde de la Ciudad Madre, Saulo Rivera, observó que, cuando se termine la segunda etapa para llegar a los 10 kilómetros, en la localidad quedarán conectados el Puente Paso Real y el Puente de Occidente.

Por su parte, Pérez argumentó falta de voluntad y demoras ajenas a los deseos de la Gobernación como las razones que llevaron a que no pudieran cumplirse la meta.

“Los contratistas a veces no trabajan tan rápido como uno quisiera, ya le hemos extendido unos recursos a San Jerónimo para que vaya extendiendo la ciclorruta (...) En Sopetrán no hubo esfuerzo de parte de la alcaldía para buscar la prediación, porque un gobernante no puede pasar derecho por tierras privadas, pero yo espero que este proceso que inicia se termine muy prontamente”, explicó.