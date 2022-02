Un altercado entre algunos de los asistentes a un evento político cultural del Partido Comunes y miembros de la Policía se presentó en la noche de ayer 18 de febrero en Marinilla, oriente antioqueño.

De acuerdo con Marcos Urbano, consejero político del Partido Comunes Medellín, en Marinilla se realizó un acto político y cultural que comenzó a las 4:00 p.m en el que participaron artistas locales y los candidatos al Senado por el mismo partido Julián Gallo, Imelda Daza y Ómar Restrepo; así como los aspirantes a la Cámara de Representantes Pedro Baracutao y Sara Botero.

De acuerdo con Urbano, el evento al que habrían asistido cerca de 500 personas transcurrió en total calma y normalidad. También agregó que cerca de las 10:30 p.m. el grueso de políticos convocados ya se había retirado.

No obstante, a las 11:30 p.m hubo un choque entre algunos miembros de la Policía de Marinilla y algunos de los asistentes al evento, del que según Urbano no está claro el motivo. De este incidente, según el miembro de Comunes, no hubo detenidos en el incidente, pero tres de los asistentes resultaron lesionados y tuvieron que recibir valoración médica al parecer por un presunto exceso en la fuerza.

Urbano señaló que para nadie es un secreto que el partido del que hace parte ha sido estigmatizado, pues como es bien sabido parte de sus bases proceden de las extintas Farc. De hecho, el pasado 27 de enero Comunes indicó que publicidad política de su propiedad fue destruida en el municipio de Puerto Berrío. No obstante, también admitió que esta es la primera vez que ocurre un incidente en el se presentan choques entre la Policía y algunos simpatizantes de Comunes.