Problemas por varios frentes

Pese a que quienes obtuvieron sus permisos están repartidos por varios puntos, la mayor parte de las quejas se concentran en los toldos ubicados en el corredor del río Medellín, en el primer tramo antes de llegar a Parques del Río.

Al frente de su puesto de comida, el vendedor Deiby Muñoz asegura que es primera vez que atestigua un caos como el de esta temporada.

Sin siquiera tener que señalar, Muñoz explica que el mayor malestar de él y sus compañeros es ver la falta de controles sobre los vendedores sin permiso, que a pocos días del encendido comenzaron a instalar sus puestos sobre el tramo de la avenida Regional que se cierra para el evento.

Sin pagar servicios públicos, gestionar permisos ante la Alcaldía, ni preocuparse por los controles de salubridad por parte de las autoridades, los venteros informales tienen invadida la zona y compiten ofreciendo precios mucho más bajos, advierte.

“Este año está muy suave, primero porque no hay organización de Espacio Público. Aquí todo el mundo hace lo que quiere, están vendiendo hasta gaseosas vencidas. La gente de la carreta está vendiendo dos gaseosas a $3.000 y cerveza a $4.000, que eso ni siquiera es precio de fábrica”, sostiene.

Y no solo son las gaseosas y las cervezas. Varios de ellos que piden no ser citados explican que la oferta de los comerciantes informales no puede ser más amplia: chuzos, perros, hamburguesas, pizzas, picadas, entre muchos otros, a precios ostensiblemente menores.

“Para nosotros estar aquí tuvimos que comprar tapetes, toldos, uniformes, hacer un curso de manipulación de alimentos. Cumplimos con los requisitos completos, pero ellos no pagan nada”, reprocha Muñoz, sosteniendo que desde que comenzaron los alumbrados no ha visto ningún operativo de la Subsecretaría de Espacio Público.

Sandra Saldarriaga, que tiene un puesto de hamburguesas, perros y pizzas, cuenta que otro calvario este año han sido los baños y las estaciones de lavado que instaló la Alcaldía para el comercio.

Al menos en el tramo de la avenida Regional, señala que los baños portátiles no son suficientes para la gran cantidad de personas, tienen un valor de $2.000 y fueron ubicados a escasos metros de los puestos de comida, dejando sentir su fetidez en el mismo lugar en el que están los comensales.

Así mismo, los vendedores reclaman que, pese a estar trabajando, ni siquiera están exentos de los cobros para poder usarlos todos los días.