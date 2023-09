“Somos primos hermanos, eso no se puede negar. Pero somos dos personas completamente diferentes, con procesos políticos aparte. Yo me distancio mucho de la forma como Daniel ha gobernado a Medellín, aunque respeto y admiro cómo logró llegar a la Alcaldía de Medellín. Mi proyecto político no nace ahora: es un proyecto que he venido construyendo a pulso desde hace 12 años en el sector público. Daniel apenas llegó a la Alcaldía de Medellín hace cuatro años”.

“Esta es una candidatura seria e independiente a todo el proceso de Medellín. Además, es un irrespeto con la mujer, como si sola no fuera capaz. Siempre nos tienen que poner un jefe y eso es completamente equivocado. Yo me he ganado el respeto y la autonomía en el Municipio. Quienes me acompañan saben que mi proceso es totalmente particular, en el que no incide nadie: hoy nosotros tenemos la fortuna de no tener jefes políticos”, señaló sobre el tema la expersonera.

La política señaló en varios momentos que prueba de su independencia es que a lo largo de la campaña logró sumar simpatías de sectores como el Centro Democrático, Alianza Verde y ASI.