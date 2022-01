Algunos candidatos manifestaron preocupación porque no les han dado indicaciones sobre cómo les entregarán el anticipo económico al que tienen derecho para costear las campañas, un dinero que tampoco ha sido desembolsado, con lo cual ven limitadas las posibilidades de hacer pedagogía en las comunidades rurales de los 24 municipios priorizados en el departamento, las únicas que podrán votar por estos candidatos.

Antioquia quedó incluida en cuatro de las circunscripciones transitorias especiales de paz. La 3 corresponde a las regiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca y contempla 13 municipios (Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza); la 6 incluye dos municipios antioqueños (Vigía del Fuerte y Murindó) que comparten espacio con 12 del Chocó; la 13 corresponde a un municipio de Antioquia (Yondó) que comparte espacio con 6 del departamento Bolívar; y la 16 comprende ocho municipios del Urabá antioqueño (Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo) y uno del Occidente (Dabeiba).

Para Menderson Mosquera Quinto, uno de los candidatos, es una desventaja no tener aún el dinero para darse a conocer en los territorios, teniendo en cuenta que a estas curules aspiran personas que no cuentan con presupuesto para ejecutar una campaña de esta envergadura, sin contar que las zonas rurales son de difícil acceso, algunas están a varias horas de las cabeceras municipales y en muchas no hay internet.

Con la preocupación coinciden otras víctimas del conflicto que aspiran, como Luz Aleida Herrera Castaño, quien expresó que están perjudicados porque desplazarse a las áreas rurales a veces implica pagar pasajes que no pueden costear y tampoco tienen cómo sacar insumos pedagógicos para los campesinos.

Anaidalyt Delgado Lezama cree que hubo falencias para que los potenciales electores de estas zonas inscribieran sus cédulas, precisamente por las dificultades mencionadas. Y Víctor José Palacios opinó que les gustaría tener iguales garantías de otros candidatos al Congreso.

La Registraduría informó que aún no se sabe el número exacto de cédulas inscritas en los puestos de votación habilitados para elegir las curules de paz, pero que las sedes se mantuvieron abiertas para esta labor y que algunos funcionarios de la entidad se desplazaron a los territorios para facilitar el proceso. Asimismo, indicaron que los anticipos económicos no se han entregado porque estaban esperando el sorteo de los tarjetones que se hizo ayer, y que la campaña debe comenzar un mes antes de las elecciones.

Por el momento, varios candidatos han empezado a darse a conocer por medio de redes sociales, mensajes de texto, campaña puerta a puerta y diálogos comunitarios.

Esta es la lista de candidatos inscritos en el departamento

Organizaciones de víctimas

1. Corporación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto en Urabá Visionando La Paz - Comupaz

Candidatos: Jhony Rufino Lozano e Inés Mestra Yanes

2. Asociación de Desplazados de Necoclí - Asodene

Candidatos: Víctor José Palacios Villa y Herly Patricia Garcés Vidal

3. Asociación de Desplazados del Municipio de Briceño

Candidatos: Jhon Jairo González Agudelo y Martha Eliana Cardozo Díaz

4. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - Credhos

Candidatos: Juan Pablo Méndez Zuluaga y Ángela Oriana Martínez Ojeda

5. Asociación de Desplazados y Mujeres de Antioquia “Adma”

Candidatos: Anaidalyt Delgado Lezama y Bairon Augusto Pérez Vélez

6. Corporación Ambiental y Social Contruyendo Paz - Coapaz

Candidatos: Manzur Agustín Sierra y Esther Cecilia Cabrera Pérez

7. Corporacion Ambiental y Social Contruyendo Paz - Coapaz

Candidatos: Sandra Milena Puerta Buriticá y Manuel Tapias Montes

Organizaciones sociales

8. Funvisoc

Candidatos: Doris Patricia Carvajal Londoño y Germán Horacio Sucerquia Jaramillo

9. Fundación Comunidad Terapéutica Fuerza y Voluntad

Candidatos: Jorge Arley Guisao Cifuentes y Paola Andrea Gutiérrez Rodríguez

10. Cooperativa Social Multiactiva Trabajando Juntos - Coosocialtj

Candidatos: Gabriel Antonio León Manco y Leydy Johana Castrillón Palencia

11. Fundación para el Desarrollo Integral de Víctimas y Discapacitados Fundamasvida

Candidatos: Ángela María Hernández Peña y Daniel Solano Hoyos

12. Corporación Corazones Verdes

Candidatos: Roberto Arturo Mejía Vásquez y Lina Marcela Villegas López

13. Corporación Redesc

Candidatos: Dibia Estela Escobar Mendoza y Hildemaro Cruz Borja

14. Asociación de Víctimas de la Violencia en Riosucio Clamores

Candidatos: Diober Silvestre Blanco Agamez y Geanys Barba Padilla

15. Asociación Intercultural por la Gente y los Bosques de San Lucas - Asigeboslu

Candidatos: María Margarita Palacio Pérez y Servio Nolasco Urzola Muñoz

16. Asociación Familiar y Amigos del Chocó - Asfachocó

Candidatos: Edwin Delgado Córdoba y Yajaira Salazar Córdoba

17. Asociación La Mesa Minera Segovia- Remedios

Candidatos: Yarley Erasmo Marín López y Liliana Patricia Peláez Gil

18. Asociación Comité de Desplazados Mano de Dios Nuevo Amancer (Asocodeman)

Candidatos: Frank David Mejía Jiménez y Marledys del Carmen Ciprián Mejía

19. Corporacion Felicidad Compartida

Candidatos: Eusebio Palmera Berrío y Marley Moreno Córdoba

20. Asociación Gremial de Heveicultores de la Cuenca del Río Nechí - Asogrecan

Candidatos: Generoso Segundo Barragán Martínez y Sandra Trujillo Salas

21. Corporación Social y Deportiva Comunidades Negras Afrodecendientes de Turbo Harambe

Candidatos: Gloria Elena Eljach Echavarría y Marlon Caro Úsuga

22. Corporacion Creamos Urabá - Corpocreamos

Candidatos: Menderson Mosquera Quinto y Diana Marcela Hurtado Mosquera

23. Asociación de Productores Agropecuatrios de la Vereda La Esperanza- Asproages

Candidatos: Eduardo Enrique Páez Hernández y Madeny María Meneses Hoyos

24. Corporación Visión Gente Corpovigente

Candidatos: Luis Guillermo Cardona Garzón y Luz Aleida Herrera Castaño

25. Fundación Diocesana Compartir

Candidatos: Luis Eduardo Arvaez Villegas y Diana Tirado Hernández

Consejos comunitarios

26. Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó

Candidatos: Pablo Antonio López Moreno y Jaqueline Ospina Sepúlveda

27. Consejo Comunitario Mayor de Nóvita “Cocoman”

Candidatos: James Hermenegildo Mosquera Torres y Claudia Patricia Salas Perea

28. Consejo Comunitario de Porce Medio

Candidatos: Jhon Jairo Robledo Palacio y María Cecilia Mosquera

Organizaciones campesinas

29. Asociación de Campesinos de Urabá Ascocamura Renace la Esperanza

Candidatos: Edier Esteban Manco Pineda y Alcira Blanquicet Navarro

30. Asociación de Campesinos Unidos de Caucasia- Asocamuc

Candidatos: Ana Patricia Henao Arrieta y Manuel Eduardo Torres Herrera

31. Asociación de las Canaleteras Futuristas por la Recuperacion del Tejido Social y la Paz- Creciendo Junto al Río

Candidatos: Pablo Oved Moreno Espinosa y Luz Marina Jiménez Escobar

32. Asociacion Caucheros de la Vereda La Corcovada Municipio de Caucasia Asoccor

Candidatos: Edith Margoth Navarro Arrieta y Róbinson Piedrahíta Henao

Resguardo indígena

33. Resguardo Indígena Zenú El Volao

Candidatos: Sobeida González Márquez y Alberto Antonio Flórez Márquez

Grupo significativo de ciudadanos

34. Yo Soy Urabá

Candidatos: Everto Arroyo Pérez y Karen Juliana López Salazar