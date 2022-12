La carrera electoral por la Gobernación de Antioquia en 2023 no ha dejado de sonar en las últimas semanas, aunque será a principios del próximo año cuando comiencen a verse mayores definiciones.

Entre las noticias que circularon desde hace varias semanas estaba que el expresidente Álvaro Uribe y otras personas le pidieron a la senadora Paola Holguín que analizara la posibilidad de ser candidata en busca de asumir las riendas del departamento.

Este martes 27 de diciembre, la senadora publicó un comunicado en el que respondió con una negativa a la invitación, lo cual se veía venir, pues fuentes cercanas a ella ya habían manifestado que no le gustaba mucho la idea de dejar su cargo en el Congreso.

“Agradezco de todo corazón al expresidente Uribe su generosidad al proponerme ser candidata de mi partido Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, a los empresarios y distintos líderes que desde diferentes sectores me manifestaron su apoyo para este enorme honor, que hoy no puedo aceptar, teniendo en cuenta que solo hace seis meses me posesioné en el Senado”, manifestó Holguín, quien lidera la línea del uribismo conocida como Los Paolos, de la cual forma parte el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal.

Publicidad

Le puede interesar: Se calientan motores para competir por la Gobernación de Antioquia en 2023

La congresista también expresó que no puede aceptar una candidatura a la Gobernación “por la compleja coyuntura nacional y lo reducida que es hoy la oposición”, pero añadió que queda a disposición para apoyar en la construcción de un consenso respecto a un candidato para las elecciones del próximo año.

“Adicionalmente, hago un respetuoso llamado a los diferentes sectores, para que recuperemos a Medellín y logremos una administración seria, transparente y que resuelva los verdaderos problemas de ciudad”, sostuvo también Holguín en la misiva.