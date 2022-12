La excongresista Liliana Rendón reapareció hace algunas semanas con la intención de consolidar una candidatura a la Alcaldía de Medellín para las elecciones del próximo año. Ya inscribió el movimiento significativo de ciudadanos que le permitió comenzar a recoger firmas en los barrios, buscando ser la primera mujer en convertirse en alcaldesa elegida por votación popular. En conversación con EL COLOMBIANO contó cómo se prepara para la contienda electoral que se avecina.

En 2015, usted vio frustrada su campaña a la Gobernación de Antioquia, cuando el Centro Democrático le entregó el aval a Andrés Guerra y no a usted, ¿cuál lección le dejó el hecho para esta aspiración?

“A mí me pusieron cinco pruebas para competir con Andrés Guerra y las gané todas. Cuando me dijeron que no me daban el aval, fue el último día a última hora porque algunas personas dijeron que una mujer no estaba preparada para manejar a Antioquia. Pero eso para mí es parte del pasado, dejaron pasar la posibilidad histórica de tener la primera mujer gobernadora, con todo el conocimiento, la carrera y la proyección. Por eso, mucha gente quedó descontenta en las subregiones del departamento”.

¿Y por qué cambió el deseo de ser gobernadora por el de ser alcaldesa?

“Han pasado seis años y he hecho un trabajo de mucho tiempo, he sido concejala de Medellín, representante a la Cámara y senadora. Toda mi carrera la venía proyectando a la Gobernación, me pegaron un tiro en una pata, como diríamos en mi natal Ituango. Pero ahora quiero unir a Antioquia y a Medellín, fue una decisión difícil y un debate fuerte porque muchos municipios me estaban pidiendo; no tengo la menor duda de que si hubiera inscrito mi candidatura sería la gobernadora de Antioquia, pero es muy complicado porque son 125 municipios y el cambio climático tiene las vías en muy mal estado, y el respeto por la gente me impide pedir votos por una red social, me gusta mucho recorrer los territorios, porque tengo que conocer lo que voy a gobernar”.

¿Solo por eso?

“No solo por eso. En este momento a la Alcaldía de Medellín debe llegar una persona que quiera recuperarla y trabajar fuerte. No tengo ninguna duda de mi aspiración por esta Alcaldía. Ya hicimos la inscripción del movimiento, estamos recorriendo las 16 comunas y los 5 corregimientos para recoger las 50.000 firmas. Lo poco que llevamos en la recolección ha sido un éxito, la gente quiere un cambio y siento que les gustaría que fuera una mujer. Medellín le quedó grande a Daniel Quintero y necesita a una mujer en la Alcaldía. Debemos tener esa oportunidad histórica: que llegue la primera alcaldesa por elección popular”.

¿Por qué dice que le quedó grande?

“No podemos seguir en esas improvisaciones, quienes hoy gobiernan a Medellín no tienen el alma ni la vida aquí, les entregamos la Alcaldía a unos jóvenes que les falta experiencia y no son como buenos ni como personas ni como líderes. Tenemos una Medellín fría, triste, con problemas de movilidad, en la salud. Necesitamos recuperar la institucionalidad y eso es lo que voy a hacer, porque hoy soy una Liliana Rendón mucho más madura para gobernar”.

En esa meta, ¿hará alianzas?

“Hace poco me dijeron que si estaba dispuesta a unirme a otro candidato, pero cuando tomé la decisión de aspirar a la Alcaldía de Medellín tomé la decisión de ir hasta el final. Llevo 23 años de carrera y voy a terminar siendo la primera mujer alcaldesa de la ciudad, y lo voy a hacer con la ayuda de Dios y la gente. Inscribí mi propio movimiento, pero tengo el coaval de Colombia Justa Libres y una línea conservadora muy grande porque toda la vida he sido conservadora. Pero como hay tantas fisuras en el partido porque mucha gente le entregó el partido Conservador, digamos en el tema legal, a Daniel Quintero, varios de los que hemos sido conservadores nos estamos reuniendo y están organizando una disidencia fuerte porque la candidata que reconocen en el partido se llama Liliana Rendón. También del CD tenemos mucha base que yo dejé cuando estaba haciendo equipo para la Gobernación y esa base volvió a mí. Tengo ofrecimiento de varios avales, pero por ahora quiero hacer el ejercicio de recoger mis firmas por mí y pensar en coavales. Ya tenemos apoyo de casi 3.000 voluntarios en las comunas y corregimientos. Esta campaña va con mucha fuerza, seriedad y mucho voluntariado”.

¿Y cómo va la gestión de recursos para financiar una eventual campaña?

“Estamos con amigos gestionando lo necesario, en este momento el gasto sería con la póliza y hay un grupo importante que nos ha expresado apoyo. En este momento lo que hay es que recoger firmas, no es de fondos políticos; ya el próximo año cuando arranquemos con logística y recorridos va a haber gastos, hay que estar pendientes de no violar topes y ser muy correcta, al igual que con la gente que me vaya a ayudar, que sea gente correcta y trabajadora”.