Cambio de diseños traban obra en Barbosa

Pese a que el anuncio fue hecho a finales del 2021, las obras solo comenzaron el 2 de mayo de 2022 por parte del Consorcio Puente Inteco, contratista elegido a través de licitación pública para la reconstrucción de la obra. Estas se extenderían hasta el 2 de diciembre del mismo año.

A mediados de octubre de 2022, el contratista dio señas de retrasos pues según aparece en la documentación oficial tenía inconvenientes para calibrar diseños así como conseguir desde personal hasta algunos insumos para el desarrollo del proyecto; igual pasaba con las redes de servicios públicos las cuales no habían sido trasladadas oportunamente; y con las dificultades propias de una construcción en medio de un río en pleno invierno.

Ante este panorama se le dieron seis meses más –hasta el 2 junio de 2023– al consorcio; por lo que el contrato se extendió hasta 13 meses más.

Sin claridad del cese

Sin embargo, el pasado 28 de febrero se dio una nueva suspensión de la obra, lo cual tiene en vilo a las comunidades afectadas que les toca hacer maromas y arriesgar la vida para poder llegar al casco urbano, tarea que hoy les toma una hora pero cuando había puente se hacía en 10 minutos.

“Unos dicen que la obra se paró que porque se acabó la plata, otros dicen que porque no ha llegado una máquina que pone pilotes. Pero la alcaldía no dice nada, por eso uno no sabe a quien creerle”, añadió Gladys Londoño, residente del sector La Estación.

La vecina indicó que desde hace un año ya ha habido dos muertos por intentar cruzar la doble calzada ante la falta del puente. Y los atropellos de animales también van en aumento. Los caballos han sido las víctimas más numerosas.

“Este era un sector por el que venían muchos caminantes porque es más rápido y seguro para llegar a las zonas rurales. Por eso los fines de semana las ventas eran muy buenas, pero hoy apenas viene gente y solo uno logra hacerse unos $50.000. A eso hay que sumarle los abusos de los transportadores que cobran un platal por traernos hasta aquí”, se lamentó la mujer.