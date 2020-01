Metrocable de Picacho no estará listo en abril

La meta de tener operación instructiva a finales de abril en el cable Picacho no será una realidad. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, visitó este jueves las obras y confirmó que se ordenaron estudios complementarios para garantizar la seguridad del sistema y que, por eso, la línea no estará en servicio en la fecha esperada.

“Estamos esperando un estudio de revisión del cable. Ayer hubo una reunión de la Junta Directiva del Metro y acordamos que hasta no tener los resultados de ese análisis y 100 % de certeza de que es seguro el uso, no entrará a operar”, dijo.

Tomás Elejalde, gerente del Metro, explicó que por razones de seguridad, se le pidió al contratista de la obra hacer un análisis centímetro a centímetro del cable. “Se hará con magnetógrafos, que son equipos que hacen una imagen exacta de todos los hilos que conforman el cable. Si cumple las normas y estándares europeos, se continúa con la instalación”, indicó.

Agregó que ese estudio aún no está concluido y que hasta que los resultados no sean socializados, no se tomarán decisiones respecto a la fecha de entrada en operación.

Quintero precisó que si los resultados de la prueba son positivos y el cable está en buenas condiciones, el cable entraría en operación a finales de este semestre.

Elejalde recordó que en el incidente del pasado 7 de enero, el cable no se rompió sino que hubo una falla en el sistema mecánico usado para su izado.

El sistema

El metrocable de Picacho, que se construye desde el 17 de enero de 2018 en la ladera noroccidental de la ciudad, será la sexta línea de su tipo en integrarse al sistema metro cuando entre en operación a finales de mayo.

Beneficiará a 420.000 personas, aportará 30.000 metros cuadrados de espacio público y podrá transportar a 4.000 pasajeros hora/sentido, la máxima capacidad para este tipo de tecnología denominada Góndola Monocable Desenganchable.

El plazo de ejecución, de 18 meses, se venció el 17 de julio. El valor del contrato de obra fue de $298.500 millones. La obra completa (estaciones, pilonas y componente electromecánico) reporta, a hoy, un avance del 80 %.

Los afectados

Mientras el cable no entre en operación, la Junta del Metro acordó que hará efectivas las pólizas de cumplimiento para cubrir el lucro cesante que pueda tener la empresa.

Quintero informó además que ya se avanza con la reparación a las personas afectadas por la caída del cable. Dijo que ya los heridos se recuperaron y se está acordando su reparación. Las viviendas dañadas por la caída del cable también están siendo revisadas y reforzadas.

“La parte más compleja es la estación de gasolina, pero ya también estamos haciendo estudios y tomando decisiones”, dijo.