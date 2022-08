Ambas llevan una relación muy profunda y cuando Leidy se va a demorar para regresar a la casa Sara es la primera en saberlo, pero esta vez no hubo aviso.

“Es muy difícil que eso pase, pero cuando ella se va a quedar en alguna actividad o se va a tardar siempre me habla y me dice para que no me preocupe, desde ayer (domingo) no he hecho sino llamarla pero el celular está apagado, no responde”, afirma Sara.

Cuenta también que su madre es muy activa en varias redes sociales y por el momento no registra actividad. El último estado en su Facebook lo publicó el sábado 30 a las 6:08 p.m.: “Cuando queremos hablar con Él, quemamos tabaco y nuestras oraciones llegan hasta el Mundo Celestial”, dice el mensaje.

Sara también afirma que su madre sostuvo una conversación con un amigo y se despidieron a las 10:30. Desde ese momento nadie más volvió a saber de ella.

La finca donde se iba a realizar la ceremonia está ubicada en la vereda El Plan y asegura Sara que es una zona cercana a la carretera, a unos veinte minutos caminando, no es boscosa y hay varios predios en el camino. Ella la ha acompañado al sitio.

Ante la desesperación, este lunes los familiares programaron una búsqueda en horas de la tarde por cuenta propia. Esperan apoyo de las autoridades en esta tarea.

Quien sepa algo de su paradero puede reportar la información al celular 300 506 3810.