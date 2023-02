El lunes, publicó Alexa, se le debía realizar una ecografía de extrema urgencia, pero antes debía hacer el PCR. La clínica seguía buscando el origen de su condición y la rescatista continuaba su lucha, “porque mientras haya vida hay esperanza”, decía.

Sin embargo, Betty murió. La lucha de Alexa, a quien este caso aberrante y de extrema crueldad la dejó desecha moralmente, resultó infructuosa, aunque ella siempre tuvo la intención de dignificar los últimos momentos de su vida.

Tanto, que ella hizo videos cargándola, hablándole con ternura e incluso dándole alimento con una jeringa. Per la condición de salud era tan crítica, que la perrita era casi incapaz de hacer el esfuerzo de tragar. Sus ojos lagrimeaban.

Érika Díaz, otra reconocida rescatista del Valle de Aburrá, publicó el caso en su cuenta de Facebook. Esto dijo:

“Este caso no tiene nombre, el nivel de dolor y frustración que me ha dejado no tiene explicación, sé que Alexa Ramírez como su rescatista siempre quiso hacer lo mejor por ella como lo hace por todos, pero a uno como simple espectador lo deja en shock, así como ha dejado a más de uno que tuvimos que ver y seguir la situación de Betty. Soñé abrazándola y viéndola reír, caminar despacito pero con tranquilidad, con seguridad de que ya nada malo le sucedería, me quedo con los abrazos vacíos y con los sueños sin realizar, me doliste desde el primer momento y le pido a Dios que haga justicia. En sus santas manos ahora estás dulce princesa, en mejor lugar no podría ser, vuela alto hermosa, aquí te lloramos los que te amamos por un ratico”, escribió Érika, que le hizo un fotomontaje mostrándola como un ángel en el cielo.

Ellas esperan que la Fiscalía asuma de oficio la investigación de este caso, pues es evidente que su dueño dejó de darle alimentos a la perrita, lo que no solo causó su desnutrición severa, sino que le activó las otras enfermedades que al final le causaron la muerte a Betty.

Lo peor es que casos como este se repiten, a pesar de los esfuerzos de Medellín por ser la ciudad pionera en el respeto por los animales y en programas en su beneficio.