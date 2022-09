¿Cuáles son, en esencia, los elementos fundamentales para construir un Sistema de Alerta Temprana de deslizamientos en un barrio informal con los factores sociales, culturales y económicos que lo componen?

Todavía estamos aprendiendo sobre eso. Recuerde que es un proyecto de investigación y estamos tratando de resolver estas preguntas. Todo SAT está formado por cuatro componentes: el conocimiento del riesgo, el seguimiento y previsión de la amenaza, la difusión de la alerta y la capacidad de reacción. Sin embargo, en entornos informales hay varios aspectos específicos que deben tenerse en cuenta. Es fundamental tener varios actores en sintonía, como la comunidad en riesgo, las organizaciones locales de la sociedad civil y el gobierno local, incluida la autoridad de gestión de riesgos. De nada sirve todo el conocimiento y toda la tecnología del mundo, si estos actores no se alinean y colaboran. En este punto diría que un sistema de Alerta Temprana no es simplemente una empresa técnica sino una negociación social y política.

Hay un elemento de gestión de riesgos que es prospectivo, a través del cual se prevé un riesgo que puede tomar forma a medida que surgen nuevos desarrollos en un territorio. ¿Cómo preparar una comunidad para incorporar la planificación de estos riesgos futuros, teniendo en cuenta que cultural y socialmente comunidades como las que se asientan en barrios informales viven, como dicen, del día a día?

Hasta ahora, lo que podemos decir es que la comunidad informal que estudiamos persigue la misma negociación de riesgo subjetivo que toda la sociedad. Lo que significa que todos tomamos o no riesgos en función de nuestra comprensión subjetiva de ello, a veces a menudo en contradicción con el conocimiento científico. Curiosamente, descubrimos a través de una encuesta representativa en nuestra área de estudio de Bello Oriente que la percepción subjetiva del riesgo de deslizamiento de tierra de la comunidad coincide con nuestro análisis empírico del riesgo real de deslizamiento de tierra allí. Lo que significa que los residentes conocen muy bien los peligros a los que están expuestos. Aún así, a la mayoría de los residentes de Bello Oriente les gusta su barrio, o quieren quedarse o no tienen otra opción que quedarse incluso frente a los riesgos de derrumbes, que es un factor constante de estrés. Está claro que esos cerros propensos a derrumbes nunca debieron ser asentados, pero aquí estamos en el año 2022, con más de 200.000 ciudadanos viviendo en esa condición en Medellín. El objetivo principal de un sistema de alerta temprana es salvar vidas. Además, nuestra investigación opera bajo el supuesto de que un sistema de alerta temprana también podría ayudar a aliviar un poco el estrés constante de la amenaza de deslizamientos de tierra y abre una ventana de tiempo para una decisión individual de permanecer o abandonar el vecindario.

¿Cómo hacer que un sistema de alerta temprana en un asentamiento informal sea sostenible a largo plazo?

La cuestión de la sostenibilidad no es fácil de responder desde nuestro proyecto de investigación de cuatro años. Específicamente para nuestro proyecto de investigación, esperamos que el prototipo de un novedoso sistema de alerta temprana que estamos desarrollando en Bello Oriente sea de utilidad y sea continuado por la ciudad de Medellín una vez finalizada la investigación. Requerirá más esfuerzo y atención por parte de todos los actores involucrados, pero esperamos que el beneficio de una detección mejorada de deslizamientos de tierra convenza a todas las partes interesadas de continuar y mejorar el prototipo incluso después de que nuestra investigación haya terminado.

Más allá de esa cuestión específica de continuación, la sostenibilidad de los sistemas de alerta en asentamientos informales debe discutirse en términos más amplios. En una sociedad democrática, la sostenibilidad de un sistema de alerta temprana depende de la colaboración exitosa entre la comunidad en riesgo, las organizaciones locales de la sociedad civil y el gobierno local, incluida la autoridad de gestión de riesgos. Tiene que haber un compromiso constante, confianza y una visión compartida de la gestión de riesgos. Esto requiere esfuerzo, cuidado y presupuestos adecuados. Como todos sabemos, en las sociedades democráticas, las prioridades políticas pueden cambiar cada cuatro años. Las actitudes gubernamentales hacia los asentamientos informales han cambiado en el pasado, pero también los enfoques hacia la gestión de riesgos. Mi esperanza es que la sociedad migre hacia una ética ampliamente compartida de mejora de asentamientos informales y prevención de desastres. Especialmente la prevención de desastres debe ser intocable a los recortes presupuestarios o cambios de prioridad. Aun así, se gasta mucho más presupuesto en la respuesta (primeros auxilios, limpieza, reconstrucción) a los desastres que en la prevención. Este es un fenómeno mundial y parece ser una debilidad general de la naturaleza humana.

Mientras la sociedad no tenga una fuerte ética de prevención compartida por todas las entidades políticas, la última línea de defensa será la propia comunidad vulnerable y su capacidad para autogestionar el riesgo. Un buen sistema de alerta temprana tiene que fortalecer y aumentar estas capacidades de autoayuda. En Medellín, tenemos mucho respeto por iniciativas como la ”Escuela de ladera“ y el “Movimiento de ladera” que genera conocimiento y capacidad de residentes para residentes, pero también estamos tratando de fortalecer a la comunidad en nuestro proyecto de investigación Inform@ Risk.

Mucho se ha hablado en los últimos años de la ingeniería blanda (o ecológica), entendida como aquella que utiliza las características naturales para resolver problemas del territorio en sustitución de las tradicionales soluciones de ingeniería dura (presas, muros de contención, entre otras). ¿Qué tipo de experiencias en este sentido han realizado en Europa para gestionar el riesgo que pudieran replicarse en asentamientos y barrios de Medellín?

Como arquitecto paisajista, temas como la ingeniería/infraestructura verde son muy importantes para mi corazón. Un dispositivo simple como un árbol puede brindarnos muchas cosas: sombra, oxígeno, madera, fruta, retención del suelo y, por último, pero no menos importante, belleza. Se debe implementar infraestructura verde en entornos urbanos tanto como sea posible, porque tanto los humanos como los animales pueden obtener muchas ganancias. De hecho, encontramos intrigantes las medidas colombianas de control de pendientes con bambú que se utilizan en áreas rurales y nos preguntamos cómo podrían aplicarse en un entorno denso y dinámico como un asentamiento informal. Sin embargo, esta no es la investigación que hemos estado realizando en Medellín.

En el caso del tipo de deslizamientos en Medellín, tuvimos que aprender que una adecuada cobertura vegetal y el manejo del agua de lluvia pueden aliviar, pero no eliminar, el riesgo de deslizamientos. Eso significa que tenemos que pensar en enfoques más híbridos y, al final, tener mejores sistemas para detectar deslizamientos de tierra antes en vecindarios donde no se pueden mitigar. Es por eso que estamos probando un sistema de sensores digitales que se desarrolló en los Alpes bávaros en las colinas de Medellín. Nuestro interés como arquitectos paisajistas se convierte en la cuestión de cómo estos sensores se integran en las condiciones espaciales del asentamiento informal, cómo pueden servir no solo como recordatorios del riesgo de deslizamientos de tierra, sino también como elementos placenteros en espacios públicos intensamente utilizados. En nuestro caso estamos probando bancos anchos de ladrillo que albergan los sensores, pero también son lugares de socialización, mirada y congregación que no han estado allí antes.