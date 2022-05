Esta es la historia de Martín Cortés Orozco, un hombre de 47 años que terminó enseñando a cortar pelo en los barrios populares de Medellín, después de haber trabajado en las barberías más encopetadas de la 10 A, en El Poblado, cuando la ciudad vivía su bonanza por cuenta del narcotráfico.

También estas son las memorias de unos muchachos que migraron a Medellín desde Venezuela y algunos municipios de Colombia, y que aprendieron a cortar pelo para ganarse la vida; las anécdotas de unos desterrados que por necesidad se convirtieron en barberos.

Henyelber Boyer (32, Caracas), Adrián Bracamonte (29, Miranda), Mauricio Ascanio (19, Trujillo), Edwin Durante (19, Zulia), José Landero (17, Puerto Libertador), Bryan Gómez (22, Saravena); todos empuñaron la barbera y la dejaron correr por cabezas ajenas a cambio de unos pesos para pagar la pieza, la habitación, la residencia, un techo.

Lejos de desbandar, una vez aprendieron de Martín, se mantuvieron fieles y sentaron vida en Moravia. Allí tuvieron una revelación: que cortar era más que pasar la barbera por el cuero en donde todavía crecen pelos o hablar de fútbol con los clientes; que con puntos, líneas y formas podían crear un universo nuevo. Así lo hicieron. Diseñaron varios catálogos con motilados pocos usuales.

***

Río [No sé si así comenzaba una poesía que me cantaba mi madre cuando niño, pero recuerdo que las quebradas y ríos en el trayecto a casa de mis abuelos me hablaban de ella].

***

Martín le da instrucciones a Bryan, el aprendiz del grupo. Buenas, en qué le ayudo, pregunta el muchacho desde el interior de una carpa blanca, de cuatro por cuatro metros. Al interior: espejos, peinillas, tijeras. Afuera: el morro, el ajetreo de los carros que ruedan por la Regional, los toldillos de las dos eme —minutos, mecato—, una bandera de Colombia.

—El problema de esta ciudad, del país, de Latinoamérica, ha sido la tierra —dice Martín. La tierra es la posibilidad que tiene el individuo de intervenir la estética, porque si no se puede intervenir un territorio, sentirse dueño, las ideas de propiedad y valor siempre estarán ausentes.