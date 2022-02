Pasado el mediodía del martes, Rosario* extendía ropa en el solar de su casa. De reojo alcanzó a ver que unos hombres corrían por un matorral. No pudo siquiera contarlos, ni detallar sus vestimentas, pero supo que algo malo estaba por ocurrir. Entonces se desató la balacera. ¡ Era como volver al pasado!

Rosario tenía razón: algo malo estaba por pasar. El angustioso cruce de disparos, que dejó a la comunidad en la mitad, duró más de dos horas. Durante ese tiempo, Aracelly*, habitante de El Pinar, se resguardó en una habitación con su abuela, de 91 años, que sollozaba. “Hacía muchos años no pasaba algo así por acá. Mi abuela estaba muy asustada y recordó los momentos violentos del barrio. También tenemos una bebé y no pudimos salir a comprarle pañales ayer, asustados de que algo volviera a pasar”, contó la mujer.

La Policía intervino y la balacera concluyó sobre las 3:00 de la tarde. Un hombre de 23 años intentó escurrirse de las autoridades, corriendo por los callejones, pero fue atrapado. Llevaba una escopeta Mosberg con tres cartuchos. Más adelante fue capturado otro hombre, de 40 años, habitante de La Torre y quien tenía en su poder 31 cartuchos de nueve milímetros. Aunque no es oficial, se comenta que uno de los de arriba, de El Pinar, fue herido y sus compañeros lo auxiliaron.

Recostado sobre un poste, uno de los “muchachos que maneja la vuelta” en La Torre comentó que la disputa comenzó porque los de arriba quieren someter a los de abajo. “Este barrio es muy tranquilo, pero hay unos que buscan lo que no es de ellos. Quieren meterse y entonces hay problemas”, precisó.

Para Fernando Quijano, presidente de Corpades, la teoría de una ruptura entre las bandas tiene peso: “Podría ser, aunque no es oficial, que es un intento de toma de territorio. Lo que hay que preguntar es por qué la Policía y el Ejército solo llegaron después”.

Frágil tranquilidad

Pese a lo que temían muchos habitantes, la noche del martes fue tranquila. No se volvieron a escuchar detonaciones y la vida transcurrió con relativa normalidad, como en la última década. Ayer, los niños jugaban en la calle junto a los policías que patrullaban en el sector; les quitaban los cascos a los uniformados y simulaban imponer el orden.

Sin embargo, la tranquilidad es frágil. Recibiendo el sol, sentado en una silla Rimax, Ricardo*, uno de los fundadores del barrio La Torre, comentaba a un contertulio: “Eso va a seguir pasando mientras no haya presencia del Estado. Comparado a lo que veíamos antes, en los 90 o a principios del 2000, fue solo una escaramuza. Lo que pasa es que ya no estamos acostumbrados y ya no es como antes”.