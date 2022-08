Sammy llegó como docente a la Institución Educativa Escuela Normal Superior Genoveva Díaz, de San Jerónimo, tres meses antes de la apertura del primer túnel de occidente y allí lleva 14 años.

“Primero me tocó vivir allá esos tres meses, pero después me podía gastar una hora para llegar. Ahora esto es una verdadera maravilla y me demoro 30 minutos para iniciar mis clases a las 7:00 de la mañana”.

Ahora afirma que le es más fácil continuar dictando clases en este municipio que trasladarse a cualquier colegio de Medellín. “Si me cambiara y dictara clases en Manrique, me podría demorar en el traslado más de una hora por los tacos”, dijo.

Lejos quedaron los recuerdos que para ir a disfrutar un día de sol en los principales sitios turísticos del Occidente antioqueño era un viaje que podía demorarse dos horas y media o más por el Alto de Boquerón, pasando por la curva en la cual destacaba una cajetilla gigante de una marca de cigarrillos que ya no se consigue en el mercado.

Más cerca en el tiempo, la crisis de movilidad pasaba por las extensas congestiones los fines de semana ya en la nueva ruta cuando era de calzada sencilla, debido al alto flujo de turistas que disfrutaban del caluroso clima del Occidente antioqueño.

El segundo túnel

Como parte de la ampliación de esta vía fue necesario hacerle un hermano gemelo al túnel de occidente, que por 16 años llenó de orgullo por la forma cómo había recortado el camino hacia estos municipios, beneficiando, incluso, el turismo.

Al igual que el primer túnel, este tiene una longitud de 4,6 kilómetros, lo cual permite que en ambos se pueda transitar en un solo sentido. El nuevo lo hará como puerta de entrada a Medellín.

Ambos están conectados por nueve galerías, de las cuales seis serán peatonales y otras tres vehiculares para atender cualquier situación como accidentes o vehículos con fallas mecánicas.

La tecnología también llegó al nuevo túnel, que tiene iluminación propia, la cual es continua y cuenta con 8.900 luminarias IOHNIC tipo led, tecnología que fue patentada por el consorcio Devimar, el cual se encarga de la construcción y administración de este megaproyecto.

Doble calzada a Santa Fe

Después de salir del viejo túnel, se construyó una doble calzada que está conformada por 49 puentes vehiculares, siendo el más largo el nuevo viaducto que pasa sobre el río Cauca y que, en sus funciones, reemplazará al Paso Real que soportó el tránsito de toda clase de vehículos durante 67 años, además de servir de conexión con la vía que llevará al Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri, que es ejecutada por Invías.