“Yo, realmente, no había especificado ninguna raza, simplemente había pedido un tamaño adecuado para mi vivienda y me mandaron la fotico de Cora, y me habían dicho que estaba disponible para adopción, refiriéndome que era una perrita que era nerviosa pero muy cariñosa. Decidí hacer todo el proceso de adopción. Ellos visitaron mi casa, fue un veterinario y la llevaron. Ella ya estaba esterilizada, estaba con sus vacunas y desparasitada, entonces fue realmente muy fácil y simplemente me pareció una perrita muy cariñosa, muy linda”, expresó María Fernanda Urquijo, adoptante de Cora, en La Perla.