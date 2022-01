Asmedas denuncia atropellos contra trabajadores del Hospital General

El gremio médico del departamento señaló que la actual gerencia, a cargo de Mario Fernando Córdoba, ha intensificado la tercerización laboral de médicos generales, médicos especialistas, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería, mediante la modalidad de contratos por prestación de servicios, a través de sindicatos, “que intermedian en la relación laboral y que se lucran del trabajo de estos funcionarios al no ofrecerles ni estabilidad laboral ni el salario que venían recibiendo”.

El pronunciamiento de Asmedas se da luego de las denuncias conocidas por EL COLOMBIANO de médicos que señalaron a las directivas del hospital de obligarlos “a quemarropa” a aceptar un nuevo contrato, a través de una cooperativa, de la cual no conocían ni el nombre, y que podría quedarse con hasta el 25% de su salario. De no aceptar –indicaron los médicos y el sindicato de trabajadores– los amenazaron con no renovarles sus contratos.

Tras conocerse los reclamos el pasado 31 de diciembre, este medio supo que el gerente Córdoba postergó la decisión de exigirles firmar contrato vía cooperativa, pero solo por dos meses. Es decir, a finales de febrero se reactivaría la incertidumbre para el personal.

Por esto, cerca de 100 trabajadores del hospital organizaron un plantón el pasado 7 de enero para denunciar la movida que pondría en jaque a unos 500 trabajadores con la decisión de la gerencia de hacerlos firmar contrato a través de tres agremiaciones sindicales: Famisalud, Profesa y Sindisalud, dos de estas ubicadas en Barranquilla.

Los empleados del hospital señalan que hay un claro incumplimiento por parte de las directivas a dos sentencias de la Corte Constitucional (C-614 de 2009 y C-171 de 2012), que exigen que los empleados que cumplan funciones misionales (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo) deben estar vinculados a la planta de cargos, es decir, la gerencia estaría haciendo todo lo contrario.

Desde la Asociación Médica de Antioquia reclamaron entonces al alcalde Daniel Quintero para que se ponga al frente de esta situación y dé las instrucciones necesarias que garanticen que este personal sea vinculado a la planta permanente del hospital y que se creen los cargos necesarios.