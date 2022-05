Un vídeo en particular ha causado polémica. Se trata de imágenes compartidas por la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, en las que mirando a los ojos a Restrepo asegura que son un gabinete “comprometido, trabajando por la Medellín Futuro, por nuestro alcalde Daniel Quintero, porque él vuelva lo más pronto posible”.

Villamizar se dirigió todo el tiempo al alcalde (e) Restrepo, quien estaba sentado a su lado y tuvo que interrumpirla para pedirle respeto por señalarlo como cuota del gobierno nacional. “Yo he mantenido las maneras, los he escuchado y yo no represento ningún partido político. Que le quede claro”, respondió Restrepo a la secretaria de Gobierno.

Villamizar también le dijo a Restrepo la frase en la que ha insistido Quintero en sus alocuciones desde que fue suspendido del cargo el pasado martes. “Acá estamos y acá nos vamos a quedar. Querían por las malas tener lo que perdieron en democracia y eso es lo que usted representa hoy acá. Recuperar por las malas lo que perdieron en democracia”.

Al final de su exposición, Villamizar lloró y les dijo a sus compañeros “marica, los amo”.