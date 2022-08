Hay otro detalle que se suma al misterio del paradero de Carlos Cano, y es que, según la familia, el arquitecto habría autorizado a que alguien recogiera su carro en su lugar de residencia en Medellín, por lo que las autoridades tratan de rastrear con cámaras quién fue la persona que recogió el vehículo y qué rumbo tomó. La Fiscalía, incluso, contempla la posibilidad de que Carlos no salió de Medellín y se encuentra en algún punto de la ciudad.

“Recibí una llamada y justo después de que le dije: listo, son seis millones de pesos, a dónde te los consigno. Yo les dije dos bancos y ellos me dijeron, no, a cualquiera de los dos”, contó Páez a RCN Mundo.

Además de esto, Enrique Páez Domínguez, hermano del arquitecto, intentó obtener más información y hasta pidió hacer una videollamada, pero ya no obtuvo respuesta. En la llamada realizada desde el teléfono de su hermano, un hombre le manifestó que Carlos había atropellado a un comandante de un grupo armado y que debía pagar por la motocicleta.

“Empezamos el proceso mal, porque lo empezamos como si él sí estuviera desaparecido varios días en San Pedro de los Milagros, pero a la final nunca supimos si sí llegó a allá o no. Entonces la fiscal nos dijo que empezamos mal, porque él dice aquí, dice acá, pero no dice dónde. Sabemos que lo recogió un carro, pero no sabemos para dónde se lo llevó”, detalló el familiar.

A esta altura, la familia señala que no han recibido respuesta de la policía ni señales de vida desde el norte del departamento o de ningún otro lugar, por lo que creen que su hermano fue asesinado. “Nosotros en estos momentos estamos pensando que nuestro hermano está muerto, que no está retenido, no está secuestrado”, agregó.

Si alguien tiene información puede comunicarse con la Fiscalía al 3185324106.