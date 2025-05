A pesar de este visto bueno, la controversia no cesa en esa subregión, desde donde detractores aseguraron estar listos para interponer recursos alegando vicios en el trámite e insistieron que la futura figura administrativa no sería más que una oportunidad para que el poder se centralice en Rionegro.

“Nosotros somos respetuosos, pero eso ha sido parte de los mitos que le han creado al tema. Damos la garantía y la tranquilidad de que no hay ningún tipo de vicio. Si los hubiese, la Registraduría no podría certificar que ya va a convocar la consulta”.

“Marinilla es un municipio muy importante, eso no lo podemos discutir. Sin embargo, reitero, la figura constitucional es voluntaria, nosotros no podíamos ir a obligar a que el municipio estuviera y lo que está sucediendo es que la ciudadanía está reaccionando y está buscando los mecanismos de conversación en las dinámicas sociales que se tienen que dar para este proceso y ellos tomarán también la decisión en su momento.

Lo que hace esta figura es integrar los esfuerzos y las sinergias de todos esos municipios que hoy tienen dificultades. Y lo otro es que frente a ese mismo planteamiento han venido diciendo que se divide el Oriente: no, el Oriente no se divide, se integra. Entonces, regresando a Marinilla, no estamos diciendo que Marinilla no va a estar. En el proceso que se tiene creo que va a ser difícil integrarla ahora, pero no quiere decir que la puerta quede cerrada”.