Troncal del Café será habilitada este viernes

“Lo que se hizo fue exactamente las mismas obras que se habían previsto inicialmente, pero se incrementaron los frentes de trabajo y los horarios y pues afortunadamente se logró el restablecimiento del paso, que ya va a estar habilitado con algunas restricciones. Todavía no está normalizado, estará abierto de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., pero queremos señalar que tenemos el compromiso con la región para sacar esto adelante”.

¿Tuvo que destinarse algún tipo de recurso adicional para estas obras de mitigación desde la ANI?

Adicional, no. Es un tema contractual, así se ha venido mejorando. Lo que sí se hizo fue un seguimiento especial. Instalamos un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Medellín hace unos meses. Yo he estado muy pendiente de cómo se han adelantado las obras y de lo que se está haciendo.

He ido varias veces a la ciudad, me he reunido con el concesionario para hacerle seguimiento al tema y el compromiso de Covipacífico fue completo. Ejecutaron las obras a buen ritmo y por eso logramos tener este resultado que, afortunadamente, llega antes del fin de año”.

¿Cómo ven ustedes el manejo del concesionario en el control de esta contingencia? ¿Cómo avanza, además, el cronograma de obras de Pacífico 1?

“Hay dos cosas. Lo primero es que el nivel de avance de la remoción y la atención del derrumbe habla solo. Se logró terminar antes y pues naturalmente es un hito muy importante del que nos sentimos orgullosos. Lo segundo, frente al avance en el contrato de concesión, pues estamos bastante más avanzado de lo planeado, deberíamos estar sobre un 20 % de avance en esta concesión y estamos en un 32 %”.

La concesión ha dicho que este mes le entregan un estudio técnico para determinar, si es necesario, qué tipo de ajustes debe hacer en los diseños en la zona del derrumbe. ¿Cómo han acompañado ese proceso?

“Tenemos que esperar a que nos presenten los diseños para poder pronunciarnos. Decir algo sin tener los diseños sería una liviandad”.

Hace poco anunciaron $11.000 millones en un convenio entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Idea, con recursos de la ANI, para los 17 km de la vía entre el casco urbano de Venecia y Bolombolo ¿Cuándo inicia esa rehabilitación?

“Los recursos en la ANI se gestionaron y fueron transferidos al Invías. El instituto ha venido trabajando con el Idea en el texto del convenio, entiendo que ya está listo y se van a empezar a ejecutar las obras pronto”.

La Cámara Colombiana de Infraestructura y la Cámara de Comercio emitieron un informe en el que mostraban cuáles eran los puntos críticos en Antioquia que debían ser intervenidos para garantizar la conectividad entre los proyectos 4G. Al menos tres de ellos están en Pacífico 1. ¿Han tenido alguna conversación con la concesión para darle solución a ese tema?

“Es que no es que exista una desconexión, porque eso implicaría que la vía no conecta con nada, sino que hay que hacer unas inversiones cuantiosas para que las concesiones puedan funcionar de una manera más eficiente. Ese es el caso del Túnel del Toyo, un proyecto al que le falta $1,6 billones para ejecutar su segunda fase, que tenemos que ver de dónde podemos sacar los recursos”.

¿Y cuál es el panorama para conseguir ese dinero que tendría que aportar

la Nación?

“Debemos trabajar en eso, tenemos el cupo de APP copado. Estamos trabajando en mecanismos de financiación alternativos, es un ejercicio en el que ya estamos avanzando con el Ministerio de Hacienda para poder conseguir los recursos de múltiples proyectos que lo requieren” .