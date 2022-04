Con una multitudinaria marcha desde el puente El Vaho hasta el parque central del municipio de Caicedo y el anunció de la pavimentación de la vía culminó este jueves la conmemoración de los 20 años de la marcha de la Noviolencia que emprendieron el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri y en medio de la cual se produjo su secuestro que posteriormente desató su asesinato a manos de la guerrilla de las Farc (mayo 5 de 2003).

En el puente, ubicado a 3.8 kilómetros del parque de Caicedo, se cruzaron un grupo de marchantes proveniente de Santa Fe de Antioquia y otro grupo que esperaba para seguir la caminata simbólica, que evocó el itinerario emprendido hace dos décadas por el gobernador y su asesor de paz y que buscaba darles respaldo a los cafeteros de la región que no podían sacar su producto asediados por el conflicto, que en ese entonces estaba en su furor en esta zona de Antioquia.

En el punto de confluencia, el gobernador, Aníbal Gaviria Correa, recibió de su sobrino Daniel Gaviria, hijo de su hermano el inmolado Guillermo Gaviria, el tótem con los mensajes, una camándula y una bolsa de café.

“Esa fue la semilla que con el martirio, nada más y nada menos que con la pérdida de tal vez los dos más preciados dones que puede tener un ser humano, que puede tener una sociedad, primero la pérdida de la libertad y después la pérdida de la vida. Con ese martirio, con ese sacrificio, Guillermo y Gilberto sembraron esa semilla de la Noviolencia. Semilla que como vemos quedó bien plantada en Caicedo y que de Caicedo se siga extendiendo”, dijo el mandatario antioqueño.

Publicidad

La marcha se hizo por tramos y con relevos e inició el pasado domingo. Gaviria también destacó el significado de la participación en este homenaje y calificó la marcha como un símbolo de Noviolencia y de la participación ciudadana.

“La marcha es un símbolo de vida y un inmenso símbolo de equidad. Principios todos por los que lucharon Guillermo y Gilberto. Principios todos por los que lucharon los militares que los acompañaron en el sacrificio. Principios todos por los que lucharon también tantos campesinos, ciudadanos anónimos a quienes hoy también rendimos memoria”, mencionó el Gobernador.

Una vez en el parque, hubo un acto central para rendirles homenaje a los marchantes de hace 20 años y fueron entregadas al gobernador diferentes placas por parte de la comunidad y la administración municipal.

Publicidad

En agradecimiento, Gaviria Correa firmó el compromiso de inicio de obra para la pavimentación de los 14.3 kilómetros que faltan de la vía La Usa-Caicedo, por un valor de $22.370 millones.

La promesa es entregar la carretera el 21 de abril de 2023, exactamente en un año con la promesa de organizar una marcha para inaugurarla de manera simbólica.

“Que esa carretera pavimentada de La Usa a Caicedo no sea igual a todas las demás, porque si no, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia la tienen que hacer ustedes. La Noviolencia, como las grandes transformaciones, no es de plata, no es de dinero. Las transformaciones grandes son de corazón y de inteligencia”, les dijo Gaviria a los habitantes de esta localidad del Occidente antioqueño.

Publicidad

Adicional al compromiso, el mandatario pidió que cada casa de Caicedo tenga un símbolo, una placa o un elemento relacionado con la Noviolencia que sirva como distintivo de Caicedo ante el mundo.

Paradójicamente, en su discurso, el gobernador Gaviria hizo mención a la masacre de los siete soldados ocurrida el miércoles en el municipio de Frontino, un hecho que era característico que ocurriera en aquellos años cuando su hermano y su amigo fueron secuestrados y luego asesinados por el frente 34 de las Farc.