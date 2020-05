Antioquia escribe un capítulo de solidaridad

¿Cómo ve el panorama a futuro de la región?

PG: Yo siento que Colombia, y especialmente Antioquia, tienen una capacidad enorme de sobrepasar todo esto. Somos productores de alimentos y eso fa a jugar a nuestro favor. Me siento esperanzado y optimista.

JHR: A pesar de que hay varios granos importados que están escaseando, yo me siento optimista. No creo que vaya a haber una escasez y hay un llamado al Gobierno, a la Gobernación y las alcaldías para seguir promoviendo los cultivos, no solo ahora, siempre.

¿Algún aspecto positivo de todo esto?

PG: El virus volcó el mundo y nos puso a ver cómo ayudamos. Muchos podrán decir, después de todo esto, que recibieron ayuda física y espiritual y a eso es lo que nos tiene que mover este tiempo, a la solidaridad y al amor por el otro.

JHR: Claro. Yo he visto, más que nunca, un sentimiento de solidaridad inmenso. Esto nos va a dejar ese aprendizaje de preocuparnos, de entender la necesidad y el sufrimiento de los demás.