Aunque faltan todavía seis meses para las votaciones que definirán quien se queda con la Gobernación de Antioquia, los movimientos de los políticos para asegurar alianzas que los lleven al poder siguen al orden del día.

Uno de los últimos hechos en este sentido se dio en la red social Twitter. Allí, el senador por el Centro Democrático Andrés Guerra Hoyos indicó a través de un trino su preferencia por ver como gobernador al precandidato Luis Fernando Suárez, alfil del actual gobernador Aníbal Gaviria.

“Actualmente nuestro partido no tiene candidato a la gobernación en Antioquia, si me preguntan quién me gusta por su condición humana, profesional, con la experiencia adecuada y cumplir una excelente tarea sería Luis Fernando Suarez V.”, trinó Guerra, también dos veces candidato por el principal cargo del departamento.