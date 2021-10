Por amenazas, candidato al Consejo Municipal de Juventud vive encerrado en un hotel

La vida de Santiago cambió desde ese momento. Ahora está en un hotel de seguridad, en donde pasa largas horas. “Estoy casi recluido. Paso todo el día encerrado, casi sin hablar con nadie. No puedo salir ni hablar con mucha gente. Incluso, tengo el celular chuzado”, dice Santiago.

Ahora bien, ¿por qué amenazan a Santiago? Él tiene varias hipótesis, pero ninguna certidumbre. Es líder social de la comuna 7, Robledo, en donde ha trabajado en temas como inclusión y ayuda a personas en pobreza. Hace poco, más motivado por sus amigos que por voluntad propia, Santiago decidió lanzarse al Consejo Municipal de Juventud de Medellín. Tiene la intuición de que por ese lado es que vienen las amenazas. Pero no hay una certeza, pues los panfletos no hacen mención a la candidatura.

Santiago alega que se ha acercado a la Alcaldía de Medellín, en particular a la Secretaría de Inclusión Social, pero que desde allí no le han dado una respuesta eficiente. “Creo que a la alcaldía le hace falta más para proteger a las víctimas. En realidad, le hace falta al Estado en su conjunto. Esperan a que uno esté muerto para ahí sí hacerle un homenaje”, dice.

En este momento, sin un esquema de seguridad y encerrado en el hotel, Santiago dice que no ha podido comenzar su candidatura al Consejo Municipal de Juventud, cuya votación será el 5 de diciembre. “No puedo hacer campaña, estoy encerrado. La otra opción que tengo es irme del país, pero no puedo quedarme aquí para que me maten”.