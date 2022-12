Dos asesinatos en cuatro días, los mismos que se habían presentado en todo el 2022 antes de esta racha, hacen temer por una crisis de seguridad en el municipio de Granada, oriente antioqueño, tal como ya se registra en algunos municipios de esta subregión.

Al menos así lo señalaron desde la Fundación Sumapaz, quienes aseguraron que hay una alerta temprana civil relacionada con la llegada de grupos paramilitares a esta localidad y que esto tendría relación con estos dos asesinatos.

La versión es contradicha por el alcalde de este municipio, Freddy Castaño, quien expresa que estos casos, en principio ninguno de los asesinatos en cuestión no estarían relacionados entre sí y si bien no se baja la guardia frente al accionar delincuencial, no se teme de una crisis de criminalidad.