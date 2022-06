Desde que el padre Rafael Gómez asumió como párroco de La Veracruz, hace tres años, ha oficiado solo dos matrimonios. Unos cuantos bautizos se han celebrado, pero de manera esporádica. La gente le teme a los alrededores de la iglesia, donde abundan el olor a marihuana y bazuco, la explotación sexual, los ladrones. Las paredes laterales están desconchadas, chorreadas, orinadas. “Las paredes piden auxilio a gritos, pero no tenemos forma de arreglarlas”, sentencia el padre.

Y no hay como repararlas porque no hay plata. La iglesia, terminada de construir en 1803, necesitaba un cambio de luces urgente que costó $100 millones. La parroquia está pagando esa deuda con dificultad, ahogada por la baja de feligreses. “No podemos negar que cada vez vienen menos fieles. El consumo de drogas, los robos y la suciedad han ahuyentado a la gente. A pesar de que somos un edificio patrimonial, no tenemos ninguna ayuda estatal”, se queja el párroco.