Para Osorno, Medellín no cuenta con garantías para proteger sus liderazgos. “Las amenazas resultan en desplazamientos. Eso destruye la labor de los defensores de derechos humanos. Se van de las comunidades y dejan un vacío”. Las falencias en el acceso a la justicia también deterioran estos ejercicios, en voz de la presidenta del IPC.

Similar es la visión de William Yeffer Vivas, personero de la ciudad. Para el funcionario, el Municipio no cuenta con una ruta diferenciada para la atención de líderes y defensores en riesgo. Los protocolos disponibles, dice, son los que se activan para atender a todas las víctimas. Eso puede impedir la celeridad que se necesita en estos casos.

“Las medidas de protección son urgentes, pero, como no hay una ruta diferenciada, estas no se entregan hasta que se hacen las verificaciones de riesgo respectivas”. Sin embargo, no basta con protección, expresa Osorno. “Los chalecos y carros blindados no son la solución”. Se deben consolidar mecanismos de protección comunitaria y respuestas por parte del sistema de justicia.

“Las medidas de acompañamiento por parte del Estado llegan, pero son muy lentas”, afirma Salvador. En ocasiones puede ser demasiado tarde.