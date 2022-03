Julio González, del Centro Democrático, criticó a Restrepo: “Hizo una presentación no como un funcionario, sino como un presentador. Viene, suelta unas cosas frente al público y se va. Estoy furioso”.

Después de una presentación de 53 minutos, el alcalde encargado de Medellín, Esteban Restrepo, dio media vuelta y abandonó el Concejo. Algunos de los secretarios permanecieron en el recinto, pero el desplante cayó mal entre los presentes. “Se van sin escuchar cosas valiosas. Es una lástima que esta Alcaldía no tenga autocrítica”, dijo el concejal Daniel Duque tras la salida de Restrepo.

El desplante y el ambiente caldeado no son una mera anécdota, sino que habla del deterioro en las relaciones entre la Alcaldía y una parte del Concejo. Por un lado muestra el poco interés de la administración en escuchar a la corporación; por el otro, reafirma el descrédito en que ha caído el Concejo. González, por ejemplo, criticó a sus pares: “¿Cómo es posible que a un informe de gestión vengan solo 7 de los 21 concejales? Después preguntan que por qué está desprestigiado el Concejo, pues es por la ausencia de los mismos concejales (...) Algunos de ellos siguen contestando desde la sala de despacho de una aerolínea o en un club”.

Como lo informó este diario, la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Antioquia, hizo un estudio en el que determinó que los indicadores de avance de al menos 93 proyectos de infraestructura están 24,2% por debajo de lo que señala al alcaldía. Según la alcaldía, esos 93 proyectos tienen avances del 59%, pero, según la Cámara, realmente están sobre un 34,8%.

Frente al informe de gestión, el concejal Duque señaló que la presentación careció de autocrítica y no responde a los cuestionamientos sobre la gestión de gobierno. Dijo, por ejemplo: “No se mencionó la invasión de Moravia. En Buen Comienzo, por ejemplo, se da una cifra engañosa. Hablan de 57.770 cupos, pero no de niños efectivamente atendidos. Sin auditoría no es posible saber cuántos niños se atendieron, porque una cosa son los cupos y otra la aplicación real del programa”.

Publicidad

La concejala Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, mostró preocupación ante la no concreción del programa Inversión de bienes de capital, que pretende entregar 6.090 lavadoras a hogares donde las mujeres llevan la mayor carga de trabajo doméstico. Pero estas críticas quedaron en el aire ante la ausencia de Restrepo